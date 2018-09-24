"الشارقة للوثائق" تستقبل مدير عام الأرشيف الوطني التونسي

الشارقة 24:

استقبلت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف بمقرها الدكتور الهادي جلاب، مدير عام الأرشيف الوطني التونسي، وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار التعاون المتميز بين الجهتين بهدف تعزيز العلاقات الوطيدة بينهما.

وبحث سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف مع الجلاب خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بينهما، في مجال نظام إدارة الوثائق والأرشفة، كما رافق سعادته الدكتور الهادي جلاب في جولة تعريفية في مرافق الهيئة، وقد استمع خلالها إلى شرح مفصل عن إدارات وأقسام الهيئة وآليات عملها التوثيقية والأرشيفية وإلى أهم مبادرات الهيئة في هذا المجال، كما اطلع على الدور المتميز للهيئة في حفظ ذاكرة الغد من خلال جمع وحفظ الوثائق التاريخية بكافة أنواعها وإتاحتها للمجتمع.

وتضمنت الزيارة اجتماعات متخصصة مع إدارة الوثائق والأرشيف بحضور أسماء ناصر، مدير إدارة الوثائق والأرشيف، لمناقشة تنظيم وإدارة الوثائق الجارية والوسيطة للجهات الحكومية في الإمارة، كما ناقش الطرفان مشروع حفظ الوثائق الإلكترونية والمعايير الخاصة بها، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية للوثائق المشتركة وآلية العمل عليها.