"سياحة الشارقة" تستكشف آفاقاً ترويجية جديدة في شرق آسيا

الشارقة 24:

تماشياً مع استراتيجيتها الترويجية الرامية إلى استهداف أسواق سياحية جديدة، أعلنت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" عن تنظيمها جولات ترويجية إلى الأسواق الآسيوية في دول الشرق الأقصى، تشمل كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وذلك بالتعاون مع "طيران الإمارات"، في الفترة من 24 وحتى 28 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع السياحي، من خلال ترسيخ الشراكات وتعزيز جهود التعاون مع كبار صناع السياحة في العالم، وفتح أسواق سياحية جديدة.

وعلى هامش هذه الجولات، أطلقت الهيئة مجموعة من الاجتماعات التفاعلية المشتركة مع العديد من الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص ونخبة من المسؤولين ووكالات السياحة السفر في الأسواق المستهدفة، للمساهمة في بناء علاقات مثمرة طويلة الأمد، وتعزيز جهود الهيئة في تنمية قطاع السياحة والضيافة في إمارة الشارقة.

وتتطلع الهيئة من خلال تنظيم هذه الجولات إلى فتح آفاق جديدة في الأسواق الآسيوية في دول الشرق الأقصى، الذي يعدّ جزءاً من رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب المزيد من السياح والزوار من هذه الأسواق إلى إمارة الشارقة، عبر تسليط الضوء على أهم العروض والمزايا السياحية الاستثنائية التي تقدمها إمارة الشارقة وتنوّع المنتج السياحي.

ويشكل القطاع السياحي في إمارة الشارقة أحد أهم الركائز الداعمة لسياسة التنويع الاقتصادي، ويلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الناتج المحلي للإمارة، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي في الفترة الماضية بتحقيق أكثر من 9 مليار درهم إماراتي من إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ 102.5 مليار درهم إماراتي، مشكلاً نسبة 8.8% من مساهمة قطاع السياحة والسفر من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس حرص الهيئة على تعزيز استدامة القطاع والارتقاء به.

وتعتبر هذه الجولات واحدة من سلسلة الفعاليات التي تعتزم الهيئة تنظيمها خلال الفترة المقبلة، في إطار دفع عجلة نمو القطاع السياحي في إمارة الشارقة.

بدوره، أوضح سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "نعمل في الهيئة وفق خطة واضحة واستراتيجية مبتكرة تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة بتعزيز القطاع السياح، وجعل إمارة الشارقة الوجهة العائلية المفضلّة في العالم، ونحرص على استهداف أسواق سياحية جديدة عبر بناء شراكات ناجحة مع كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، في إطار تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية "سياحة الشارقة "2021، واستطاع قطاع السياحة في إمارة الشارقة أن يحجز مكانة متميّزة على خارطة السياحة العالمية وأصبح، اليوم محركاً رئيسياً في التنمية الشاملة، الأمر الذي يدفعنا إلى الوصول إلى أسواق سياحية جديدة".

ومن جهته، قال بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى: "إن شراكتنا مع "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" في استكشاف أسواق سياحية محتملة جديدة في دول الشرق الأقصى، سيساهم بشكل فعّال في جذب المزيد من الزوار والسياح إلى الدولة، ونحن نعمل من خلال تشغيل 5 رحلات يومياً من هذه الأسواق، على تسهيل الربط بين الرحلات، الأمر الذي يدعم تحقيق الأهداف السياحية التي تنتهجها الشركة، ونسعى من خلال تقديم تجربتنا عالمية المستوى، على تحقيق مساعي الهيئة وطموحاتها، وتندرج جهودنا في القطاع السياحي لتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرسالة طيران الإمارات المتمثلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المشهد السياحي العالمي".

ويضم الوفد المشارك في الجولات الترويجية عدد من الجهات الرائدة في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة، والتي تشمل فندق رمادا الشارقة، وفندق هيلتون الشارقة، وكالة مطار الشارقة السفريات "ساتا"، ومنتجع شيراتون الشارقة، وفندق هوليداي إنترناشيونال الشارقة ومقر العالم للسفريات.