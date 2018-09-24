سوق الجبيل يبحث سبل دعم جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك

الشارقة 24:

نظمت إدارة سوق الجبيل بالشارقة، مُؤخراً، لقاءً ودياً مع أعضاء جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، سعت خلاله إلى التعرف على أبرز احتياجات أعضاء الجمعية وتطلعاتهم وطموحاتهم، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، ورفعها نحو مستويات أعلى.

وشهد اللقاء، الذي أقيم في مبنى السوق، بحضور المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل، وعمران علي الشامسي رئيس جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد من أعضائها، مناقشة كافة العقبات التي تواجه أعضاء الجمعية، كما تم بحث طبيعة العلاقة بين الطرفين، وآليات التعامل بينهما فيما يتعلق بعملية تزويد السوق باحتياجاته اليومية من الأسماك.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد المهندس حامد الزرعوني، بالدور الذي تقوم به جمعية الصيادين في الشارقة، ومساهمتها في إثراء التنوع الغذائي لسكان الإمارة، وتلبية احتياجات رواد سوق الجبيل اليومية من الأسماك، قائلاً: "لطالما حظي صيادي إمارة الشارقة، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي دأب على توصيتنا خيراً بأصحاب هذه المهنة، التي تعد من أبرز المهن التراثية في الدولة، وبلا شك أن اللقاء الذي عقد مع أعضاء جمعية الصيادين في الشارقة، إنما يصب في إطار هذا الدعم، فنحن نعتبر جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، شريكاً أساسياً لنا".

وأضاف الزرعوني: "طالما كان سوق الجبيل تحفة معمارية، ووجهة تسويقية وترفيهية وسياحية تحت سقف واحد، حيث استطاع أن يكتسب سمعة طيبة، بفضل جهود الصيادين، الذين يعملون يومياً على تزويدنا بأجود أنواع الأسماك، بشهادة رواد السوق"، مشيراً إلى أن المحافظة على هذا المستوى، يتطلب مواصلة العمل على تطوير منظومة متكاملة تقوم على أسس واضحة، تحكم العلاقة بين إدارة السوق وإدارة جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك.

من جانبه، ثمن عمران الشامسي، دعوة إدارة سوق الجبيل إلى عقد اللقاء، وقال: "ندرك في جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، الأهمية التي بات يحظى بها سوق الجبيل والمكانة التي يحتلها لدى مواطني الدولة والمقيمون على أرضها، كما نفخر بالعلاقة التي تربطنا بإدارة سوق الجبيل، الذي بات أحد أبرز منافذ البيع الداعمة لأعضاء الجمعية".

وأضاف الشامسي: "منذ افتتاحه وحتى الآن، دأبت إدارة سوق الجبيل على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي يحتاجها أعضاء الجمعية في عمليات توريد الأسماك إلى السوق، وخلال اللقاء سعينا إلى توضيح طبيعة العقبات التي تواجه بعض أعضاء الجمعية، ومحاولة وضع حلول لها بمساعدة إدارة سوق الجبيل، الذي نتطلع إلى تعميق علاقتنا معه واكسابها مزيداً من القوة والصلابة".