موارد الشارقة تعلن 24 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل

الشارقة 24:

تعلن دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن تنفيذ 24 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، خلال أكتوبر المقبل، والتي تنفذها الدائرة بناءً على متطلبات سوق العمل، ووفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً.

حيث سيتم تنفيذ 6 برامج تأهيلية في مدينة الشارقة متمثلة بـ "مهارات التفاوض الفعال، والتخطيط الذاتي للتميز الوظيفي، وإدارة المشتريات والمخازن، ومهارات حل المشكلات بطرق إبداعية، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، بالإضافة إلى دبلوم مهني في العمل الاجتماعي لحملة الثانوية العامة".

وتنفذ في المنطقة الوسطى بالذيد والمدام 3 برامج تأهيلية، هي: "إدارة نظم المعلومات المكتبية والأرشفة الإلكترونية، والطاقة الإيجابية وأثرها في إسعاد المتعاملين، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية".

كما تنفذ في المنطقة الشرقية بخورفكان وكلباء ودبا الحصن 15 برامجاً تأهيلياً، هي: "الارتقاء في كيفية التعامل، وريادة الأعمال والابتكار، ومهارات الإدارة الفعالة، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع عمل، ومهارات التحدث والإلقاء، والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاء، والتميز في جودة الخدمة المقدمة، والولاء والانتماء المهني، والمنهج الشامل للعلاقات العامة، والتخطيط الشخصي لتحقيق التميز، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، الذي سيعقد على 3 مجموعات في خورفكان وكلباء ودبا الحصن، ويستهدف حديثي التخرج من مختلف المؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الدبلوم المهني في الاتصال الحكومي والإعلام الإلكتروني بخورفكان، والدبلوم المهني الشامل للخدمات المصرفية بكلباء.

وتستمر جميع البرامج ما بين 3 إلى 5 أيام، وتستهدف حملة جميع المؤهلات العلمية من الباحثين عن عمل المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

بينما تستمر الدبلومات المهنية مدة 4 أسابيع، وتستهدف حملة الثانوية العامة، والبكالوريوس من تخصصات معينة؛ من الباحثين عن عمل المدرجين في نظام الدائرة.

وتهدف البرامج التأهيلية إلى رفع كفاءة المنتسبين، وتطوير مهاراتهم لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.