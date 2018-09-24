كهرباء الشارقة و "دو" تبحثان تطوير الخدمات الإلكترونية

الشارقة 24:

استقبل سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وفداً من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، برئاسة مروان عتيق ثاني نائب رئيس الشركة لمبيعات المؤسسات الحكومية والأعمال التجارية، حيث بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون المشترك لتقديم عروض وخدمات متميزة لموظفي الهيئة بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وبحث إمكانية التعاون في تطوير الخدمات الإلكترونية ومشروعات البنية التحتية الخاصة بمشروعات التحكم والإدارة الذكية.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم: "أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى بناء وتفعيل جسور شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والسعي الدائم للارتقاء بالإمكانات وتبادل الخبرات مع الشركاء، وتفعيل التعاون بين قطاعات العمل الحكومية والخاصة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة لموظفيها ولسكان إمارة الشارقة"، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود بين مختلف قطاعات العمل، على نحو يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات وتوفيرها بأفضل المستويات العالمية لسكان إمارة الشارقة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على استضافة ممثلي شركة دو بالمقر الرئيسي للهيئة لمدة أسبوع، لتوعية الموظفين بأحدث برامج وأجهزة الاتصالات التي توفرها الشركة.

من جانبه، رحب مروان عتيق ثاني نائب رئيس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" لمبيعات المؤسسات الحكومية والأعمال التجارية بالتعاون مع الهيئة، وطرح عدد من الأفكار والمقترحات خلال الاجتماع، وأعرب عن استعداد "دو" لدعم أواصر التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، خصوصاً في مجالات تطوير البنية التحتية لمشروعات التحكم والإدارة الذكية وكل الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تقدمها الشركة.