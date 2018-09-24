"الشارقة الرياضي" يناقش التعاون مع "أصدقاء مرضى السرطان"

الشارقة 24:

اطلع مجلس الشارقة الرياضي على خطة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وناقش سبل التعاون مع الجمعية، بهدف تعزيز العمل المشترك، ضمن جهودها الرامية إلى رسم البسمة على شفاه مرضى السرطان سعياً للتخفيف على المرضى ومساندتهم معنوياً، والتعاون المشترك في مختلف الحملات والمبادرات التي تقوم بها الجمعية.

جاء ذلك خلال زيارة ممثلي الجمعية لمقر مجلس الشارقة الرياضي، مؤخراً، بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وعفراء المشغوني رئيس قسم الأنشطة والفعاليات، ومن الجمعية حامد محمد الحامد تنفيذي الشؤون المجتمعية، وعبد الرحمن محمد تنفيذي شؤون المرضى، وهيا مرعي تنفيذي البرامج.

وبهذه المناسبة، أثنى سعادة عيسى هلال الحزامي على الجهود التي تبذلها الجمعية لمساندة مرضى السرطان بما يصب أيضاً في الدور المجتمعي والتوعوي للمجلس، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأضاف الحزامي: "أن مجلس الشارقة الرياضي يرحب بالمبادرات المجتمعية والتوعوية المختلفة التي تؤكد أن الدور الرياضي جزء لا يتجزأ من الدور المجتمعي، حيث يبدي المجلس اهتمامه بمختلف المبادرات في مثل هذه المؤسسات والجمعيات التي تهدف إلى رسم البسمة على شفاه المرضى، وللتأكيد على وقوف المجتمع ككل معهم، حيث تسهم الرياضة بدورها في ترك بصمة في المجتمع والتفاعل مع كل القضايا".

واستطرد الأمين العام: "أن اللقاء المشترك بين المجلس والجمعية تأكيد على روح التعاون المشترك مع الجمعية التي تقوم بدور إنساني كبير على صعيد تعزيز الوعي بمرض السرطان، وتقديم المساندة للمصابين به، وبث الأمل في نفوسهم بشكل يسهم في تقليل أعباء المرض، وحرص المجلس على تقديم كل الدعم والمساندة أيضاً والتفاعل مع كل المبادرات التي تقوم بها".

ومن جانبهم، تقدم ممثلي الجمعية بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على التفاعل الكبير مع مبادرات الجمعية، والدور المجتمعي الذي تقوم به، وتطمح لمشاركة المجلس في مختلف المبادرات والأنشطة القادمة.