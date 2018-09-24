"الشارقة الرياضي" يثمن ابداعات طلبة البكالوريوس خلال تدريبهم الصيفي

الشارقة 24:

ثمن مجلس الشارقة الرياضي جهود وابداع وتميز عمل طلبة البكالوريوس من كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة عجمان، وكلية الاتصالات التطبيقية في كليات التقنية العليا بالشارقة، خلال فترة تدريبهم الصيفي في أقسام وإدارات المجلس، حيث تم عرض نماذج أعمالهم والتي تتوافق مع استراتيجية وهوية المجلس، جاء ذلك خلال حفل تكريم الطلبة، مؤخراً، في المجلس، بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور رياض مهدي عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عجمان، وعفراء المشغوني رئيس قسم الأنشطة والفعاليات، وأنس نعيم مصمم برامج في إدارة الدعم المؤسسي بالمجلس.

أشار سعادة عيسى هلال الحزامي إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن حرص واهتمام المجلس على توفير بيئة العمل المناسبة، وبرامج التدريب المختلفة خلال فترة الصيف، والترحيب بكل الأفكار المتميزة والابداعية التي تساهم في التطوير والتحسين، بناءً على رؤية المجلس الاستراتيجية التي تنبع من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى العهد نائب حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لفتح الباب أمام الشباب لطرح مختلف الأفكار الابداعية والجديدة وتنمية مهاراتهم المختلفة، باعتبارهم قادة المستقبل.

وأضاف الحزامي: "أن مجلس الشارقة الرياضي يولي أهمية كبيرة لهذه الجوانب التي تعتبر إضافات مميزة، حيث يعتبر التعاون مع الجامعات والكليات أمر إيجابي، يركز على طرح مبادرات وأفكار جديدة تدعم المجلس في المرحلة القادمة"، معرباً عن شكره وتقديره للطلبة وجهودهم المختلفة وأفكارهم المميزة، ومتمنياً لهم التوفيق خلال المرحلة القادمة.

من جانبهم، تقدم الطلبة بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي، الذي أتاح الفرصة للتعبير عن أفكارهم خلال فترة التدريب الصيفي.