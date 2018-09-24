العقيد الهاجري: الإمارات والسعودية شعب ومصير واحد

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



رفع العقيد يونس الهاجري مدير إدارة المنافذ والمطارات بالإنابة في شرطة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



ونظم فريق بصمة زايد التطوعي التابع لشرطة الشارقة، بالتعاون مع إدارة المنافذ والمطارات، "مبادرة نبض واحد"، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.



وأكد العقيد الهاجري في تصريح لـ الشارقة 24، أن اليوم يعتبر يوم مميز في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي.



وأضاف العقيد الهاجري أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير واحد واتحاد واحد.



كما توجه مدير إدارة المنافذ والمطارات بالإنابة في شرطة الشارقة بالتهنئة إلى شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 88.