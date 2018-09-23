الزيودي يتفقد إجراءات دعم المزارعين في الوسطى

الشارقة 24 – وام:

تفقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، بهدف الاطلاع على الإجراءات المتبعة في تقديم الدعم المادي والفني لمزارعي الدولة، وخاصة المزارعين الذين يتبنون أنماط الزراعة الحديثة، مثل الزراعة المائية والزراعة العضوية والزراعة المحمية، إذ تقوم الوزارة سنوياً بتوفير مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومستلزمات البيوت المحمية للمزارعين بنصف القيمة.

يأتي ذلك، عقب قيام الوزارة بدراسة، تجريها بشكل سنوي، للاطلاع على احتياجات المزارعين، ومعرفة أهم المستلزمات الواجب توفيرها خلال العام، ويتم بناءً على نتائجها تحديد أنواع وكميات المواد الضرورية، التي يحتاج إليها المزارعون خلال الموسم الزراعي.

بعد ذلك، تقوم لجنة مختصة بدراسة هذه الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية لها، بما يتوافق مع التشريعات الموضوعة من قبل الوزارة، حيث يجب أن تكون المستلزمات ذات مواصفات فنية عالية، ليتم استخدامها بفعالية تامة، ما يحقق أهداف الوزارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق استدامتها والحرص على سلامة الغذاء.

وأعلن معالي الزيودي، أن مبادرة دعم المزارعين السنوية التي تقدم للمزارعين من مواطني الدولة، تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنوع الغذائي، بهدف الحفاظ على الزراعة المحلية ودعم المزارعين، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، مؤكداً أن الوزارة تلتزم بدعم قطاع الزراعة في الدولة والتشجيع على تبني الأنماط الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة، مثل الزراعة العضوية والمائية، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تصادف العاملين في هذا القطاع.

وتعاقدت الوزارة مع عدد من أفضل الشركات الزراعية الموردة لمستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية، والتي بلغ عددها 11 لهذا العام، وذلك حرصاً على تقديم هذه الخدمة للمزارعين بأفضل صورة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وألزمت الوزارة، جميع الشركات المتعاقدة بتوزيع مواد ومستلزمات الدعم الزراعي في المزارع، وعبر مراكز قريبة من مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف المناطق، ووفقاً لأوقات ومواعيد محددة يتم الإعلان عنها، لضمان الحصول على خدمة متميزة تنال رضا المتعاملين.

وبدأت بتوزيع مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي للعام 2018، والتي يبلغ عددها 50 مادة مختلفة، ليتم تلبية احتياجات المزارعين بالمناطق الشمالية والشرقية والوسطى، من مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بناءً على المساحة الفعلية للأرض الزراعية المستغلة للإنتاج.

وتضم قائمة المواد الـ 50 التي يتم توزيعها، أهم المستلزمات الرئيسة لعمليات الإنتاج الزراعة ومنها الأسمدة بمختلف أنواعها، والتي تتضمن السماد العضوي والأسمدة المركبة المستخدمة في الزراعة المائية، لتحضير المحلول المغذي للنباتات وكذلك أسمدة مخصصة لمزارعي الزراعة العضوية، كما تضم القائمة بذور لأهم المحاصيل الشائعة والملائمة لكل من الزراعة المحمية والزراعة العضوية، مثل الطماطم العادية والكرزية والخيار والفلفل.

كما تشمل مواد الدعم أيضاً، عدداً من مستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات مثل المصائد الحشرية اللاصقة الملونة، ومختلف أنواع المبيدات الحشرية والفطرية ذات الأثر المتبقي المنخفض والآمنة بيئياً والملائمة للزراعة المائية والمحمية والعضوية، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الأخرى الضرورية لإنشاء البيوت المحمية مثل ألواح البولي كاربونيت والشبك العازل للحشرات والقماش الزراعي ووسائد التبريد وأنابيب الري ومضخات المياه، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على التحوّل إلى أنماط زراعية جديدة صديقة للبيئة وتدعم الإنتاج الزراعي المحلي.

ويمكن للمتعاملين التعرف على المواد والمستلزمات التي سيتم توفيرها وأسعارها وطرق استخدامها وعناوين مراكز التوزيع، من خلال دليل مستلزمات الإنتاج الزراعي والمتوفر على موقع الوزارة الإلكتروني، ويتم تقديم طلب الحصول على المواد من خلال الموقع والتطبيق الذكي للوزارة أو زيارة أقرب مركز إسعاد المتعاملين للوزارة.