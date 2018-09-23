"شروق" تستعد لتدشين 5 مشروعات في نهاية العام

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

تعكف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، على تطوير مجموعة من المشاريع، وسيتم افتتاح 5 مشاريع خلال الشهور المقبلة، ويعتبر 2018 عاماً نشطاً على صعيد تسليم المشاريع.

وتحتضن مجموعة الشارقة للضيافة، تحت مظلتها عدداً من مشروعات الضيافة الفاخرة التي تطورها الهيئة في مختلف مدن الإمارة، وضمت محفظة المجموعة كمرحلة أولى 3 مشروعات، هي، نزل واحة البداير في صحراء البداير، وبيت خالد بن إبراهيم في منطقة قلب الشارقة، ونزل الرفراف في مشروع كلباء للسياحة البيئية، وتم لاحقاً إضافة نزل صخرة الأحفور للمجموعة، مع وجود توجه لتوسيعها مستقبلاً، لتشمل المزيد من مشروعات الضيافة في الإمارة، وتشمل المشاريع المتوقع تدشينها مع نهاية العام الجاري فندق البيت، ومنشأة الضيافة التراثية الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

ويعد فندق البيت من فئة الخمس نجوم، جزءاً من مشروع ترميم المناطق التاريخية والتراثية في قلب الشارقة، إذ بُني على أساسات منازل تاريخية قديمة أُعيد ترميمها وجرى إضافة توسعة إليها بكلفة تطويرية تصل إلى 100 مليون درهم، فيما سيتولى تشغيله فور اكتماله شركة "جي إتش إم" السنغافورية المتخصصة في إدارة الفنادق الفخمة حول العالم.

أما منتجع واحة البداير الحضري، فيضم نزلاً ومجموعة من الوجهات الترفيهية، على خلفية من الكثبان الرملية الممتدة في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وكانت شروق قد أجرت في يوليو 2017، بعض التعديلات على مخطط المشروع، فأضافت مبنيين جديدين، يوفر أحدهما 10 غرف للمبيت تناسب المجموعات والأفراد، في حين يوفر الآخر صالة للسينما إلى جانب نادٍ رياضي حديثين، ليرتفع إجمالي استثمارات المشروع من 45 مليون درهم إلى 60 مليون درهم.

ويستهدف نزل الرفراف جذب الحركة السياحية إلى واحدة من أجمل المناطق الطبيعية وأكثرها تنوعاً أحيائياً في دولة الإمارات، إذ باشرت "شروق" في عملية بنائه في مارس 2017، وهو عبارة عن مشروع ضيافة فاخر وعصري من فئة الخمس نجوم، مغطى بخيام ويوفر إقامة متميزة ضمن محمية أشجار القرم في طبيعة كلباء، ومن المتوقع افتتاحه قريباً.

وأعلنت "شروق" مؤخراً عن إنجاز نحو 80٪ من نزل صخرة الأحفور، في مشروع مليحة، ليكون منشأة ضيافة عصرية توفر تجربة إقامة راقية لعشاق المغامرات الصحراوية.