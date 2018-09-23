الجروان: تعاون بين بلدية الشارقة والمعهد الأميركي للخرسانة

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلن المهندس أحمد الجروان مدير إدارة تفتيش المباني في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية ناقشت موضوعات عدة مع وفد المعهد الأميركي للخرسانة، خلال زيارته لمقر البلدية، أبرزها الخرسانة الخضراء، وأحدث مواصفات تصنيع الخرسانة.

وأوضح الجروان، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الاجتماع تناول أيضاً سبل المراقبة لضمان جودة الخرسانة المُصنعة في مصانع الخرسانة الجاهزة، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات النظرية من طرف المعهد، والخبرات العملية من قبل البلدية.

ولفت مدير إدارة تفتيش المباني في بلدية مدينة الشارقة، إلى أن المعهد مؤسسة عريقة يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام، وتعمل في مجال الخرسانة في البحث والتطوير ونشر المعرفة، موضحاً أن الاجتماع سيعقبه اجتماعات تنسيقة بين الطرفين في المستقبل.