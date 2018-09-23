حفاظاً على المظهر العام

يعقوب الزرعوني: لجنة من بلدية الشارقة لمعاينة المباني المهجورة

  • الأحد 23, سبتمبر 2018 في 4:51 م
أكد المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية شكلت لجنة برئاسة مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، المهندس خليفة بن هده السويدي، لمعاينة المباني المهجورة في الإمارة.
الشارقة 24 - محمود سليم: 
 
كشف المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية عاينت ما يقرب من 25 مبنى مهجوراً بالإمارة، من منطلق حرصها على حماية الأرواح والمحافظة على المظهر العام للإمارة.
 
وأوضح الزرعوني، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن لجنة من مهندسي قطاع الهندسة عاينت المباني وقدمت توصياتها لسعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة لاتخاذ الإجراءات تجاه هذه المباني.
 
وأكد أن سعادة ثابت الطريفي، مدير عام البلدية، اعتمد توصيات اللجنة بهدم المباني التي لا يمكن عمل صيانة لها، وإرسال رسائل لمُلاك العقارات التي يمكن عمل صبانة لها، ومساعدتهم في عمليات النظافة والترميم. 