يعقوب الزرعوني: لجنة من بلدية الشارقة لمعاينة المباني المهجورة

الشارقة 24 - محمود سليم:

كشف المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية عاينت ما يقرب من 25 مبنى مهجوراً بالإمارة، من منطلق حرصها على حماية الأرواح والمحافظة على المظهر العام للإمارة.

وأوضح الزرعوني، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن لجنة من مهندسي قطاع الهندسة عاينت المباني وقدمت توصياتها لسعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة لاتخاذ الإجراءات تجاه هذه المباني.

وأكد أن سعادة ثابت الطريفي، مدير عام البلدية، اعتمد توصيات اللجنة بهدم المباني التي لا يمكن عمل صيانة لها، وإرسال رسائل لمُلاك العقارات التي يمكن عمل صبانة لها، ومساعدتهم في عمليات النظافة والترميم.