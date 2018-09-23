خدمات 7 نجوم تقدمها "ترخيص الآليات والسائقين" بالشارقة للمتعاملين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

سعادتنا من سعادتهم، شعار جميع العاملين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وخصوصاً مركز إسعاد المتعاملين، والعاملين فيه الذين يأخذون زمام المبادرة في تقديم أفضل تجربة للمتعامل بما يحقق له السعادة، حيث يتحلى بسمات الترحيب بابتسامة جميلة، وإعطاء انطباع أولي متميز، والاحترام واللباقة، والإنصات الجيد، والمهنية والمبادرة في تقديم العون.

الشارقة 24 قامت بجولة داخل إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، وتحديداً مركز خدمات المرور والترخيص، وشاهدت العديد من الخدمات التي توفرها الإدارة، لعل أبرزها الأماكن المريحة للمتعاملين المحاطة بالورود والضيافة، بهدف تسهيل حصول المتعاملين والمراجعين على خدماتهم بأفضل الطرق والسبل، وفي بيئة مريحة وبمستويات عالية من معايير أداء الخدمة للجمهور، إضافةً إلى توفير قاعة خاصة لفئة النساء تقوم بتقديم كافة الخدمات واحتوائها على حضانة للأطفال مجهزة بكافة الخدمات والألعاب المناسبة، من أجل راحة المراجعات وأطفالهن.

كما يتوفر في قاعات خدمة المتعاملين مكتبة مصغرة تحتوي على العديد من الكتب والمجلات، وخدمة وأماكن خاصة لفئة ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات الإنترنت وأجهزة شحن الهواتف مجاناً للمتعاملين، إلى جانب خدمة مركز رجال الأعمال، إضافةً إلى خدمة المواقف، و15 جهاز ذكي يقدم خدمات ذاتية متنوعة للمتعاملين حيث لا تتجاوز انهاء مدة الخدمة دقيقتين، منها تجديد المركبات ودفع المخالفات وحجز رقم مركبة، وإصدار بدل فاقد وبدل تالف ملكية مركبة، ومصلى ومقهى، إضافة إلى خدمة الرخص الدولية للقيادة، إضافة الى العديد من المبادرات أبرزها مبادرة "رخصتي تبدأ من مدرستي" و"مبادرة الحجز المنزلي للمركبات" ومبادرة "في الشوفة" لفئة كبار السن.

وفي الختام، استذكر مقولة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: "إن القول الشائع "إرضاء الناس غاية لا تدرك"، وضع الكثير من مؤسسات المجتمع أمام تحدي كبير، فكيف نجعل من رضا الناس، بل من سعادتهم غاية تدرك"، مضيفاً: "أن شرطة الشارقة قد قبلت التحدي، فقد سعت من خلال خدماتها في جميع مرافق الشرطة إلى البحث عن أفضل الوسائل الممكنة للارتقاء بخدماتنا حتى تلبي تطلعات المتعاملين، وتحقق رضاهم وسعادتهم في آنٍ معاً".