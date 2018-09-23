القصباء تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ 88

الشارقة 24:

أحيت المملكة العربية السعودية يومها الوطني الـ 88، يوم الأحد 23 سبتمبر الجاري، وشاركتها دول الخليج الشقيقة الفرحة والاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة، وفي هذا الإطار احتفت القصباء، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة، بهذه المناسبة ابتداءً من يوم الخميس، وحتى الأحد.

وجسّدت هذه الاحتفالات روح الإخاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إذ تزينت أروقة القصباء وساحاتها بالأعلام السعودية والأضواء الخضراء، كما احتضنت 4 عروض فلكلورية سعودية قدمتها فرقة "شباب الطرف"، التي تضم 16 عضواً من بلدة الطرف، جنوب الأحساء في المملكة العربية السعودية، السبت 22 سبتمبر 2018، استمر كلّ منها 15 دقيقة، وحظيت بتفاعل كبير من الزوار من جميع الأعمار.

وفي تعزيز لأواصر الأخوة مع الأشقاء الخليجيين، تحتفل القصباء هذا العام أيضاً باليوم الوطني لكل من سلطنة عمان 18 نوفمبر، ومملكة البحرين 16 ديسمبر.