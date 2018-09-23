مجلس الشارقة الرياضي يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 88

الشارقة 24:

احتفل مجلس الشارقة الرياضي باليوم الوطني السعودي الـ 88، بمقر المجلس، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام، والموظفين، ضمن مبادرات المجلس المجتمعية.

وبهذه المناسبة، هنأ الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً بهذا اليوم، مثمناً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث يحرص المجلس على الاحتفال بهذا اليوم، في رسالة حب وتقدير واعتزاز للمملكة العربية السعودية، وللتأكيد على متانة العلاقات في كافة النواحي بشكل عام وعلى المستوى الرياضي بشكل خاص.

من جانبه، ذكر سعادة عيسى هلال الحزامي: "أن مشاركة إخواننا في احتفالاتهم ما هو الا تعبير عن أواصر المحبة والعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس أيضاً على دور المجلس، من خلال العلاقات الرياضية والتي تعتبر شكلاً آخراً من أشكال الترابط، وتهدف للارتقاء بالرياضة والرياضيين والوصول إلى المراتب العالمية ورفع راية البلدين في التظاهرات الرياضية المختلفة، بما ينعكس على المسيرة الإيجابية في الجانب الرياضي بين السعودية والإمارات، ورؤية المجلس واستراتيجيته التي تنبع من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس".