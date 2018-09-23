شرطة الشارقة تطلق حملة "أمِّن تأمن" التوعوية

الشارقة 24:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وبالتعاون مع إدارتي التحريات والمباحث الجنائية، ومراكز الشرطة الشاملة، صباح الأحد، حملة توعوية تحت شعار "أمّن تأمن"، والتي تأتي ضمن مبادرة الدرع الأمني، التي أطلقتها القيادة الشرطية، مؤخراً، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتعزيز الأمن، والأمان والمنسجمة مع التوجه الحكومي للدولة.

وأشار العقيد إبراهيم العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إلى حرص القيادة على تعزيز الوعي الأمني بين كافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال توعيتهم ببعض الظواهر والسلوكيات السلبية التي تظهر بين حين وآخر، ومن تلك الظواهر السلبية، إقدام بعض أصحاب النفوس الضعيفة على جرائم سرقة المركبات، دون اتخاذ أصحابها الإجراءات الوقائية لحمايتها من تلك الجرائم، كعدم إحكام إغلاق المركبة حين مغادرتها، وتركها مفتوحة، أو إيقافها في الساحات الرملية لفترات طويلة دون عناية، مما يجعلها عرضة للسرقة.

وضمن فعاليات الحملة، قام مركز شرطة الصناعية الشامل بتوزيع المطويات التوعوية، بعدة لغات "العربية، والانجليزية، والأردو"، وذلك لنشر التوعية بين كافة أطياف المجتمع، إلى جانب تقديم النصح، والإرشاد الميداني، وبشكل مباشر، ومكثف للجمهور، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لمدة شهر من اليوم، والتي تأتي انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان بالإمارة.

ومن جانبه، دعا العقيد العاجل سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر، وضرورة اتباع الإرشادات، والتوجيهات، والنصائح لتحقيق السلامة، كما طالب الجمهور بضرورة الانتباه إلى إحكام إغلاق المركبة وعدم التهاون بتركها مفتوحة، وعدم ترك المركبة في حالة تشغيل ولو لدقائق معدودة، وعدم إيقاف المركبة في أماكن مظلمة بعيدة عن الأنظار، والحرص على عدم ترك المقتنيات الثمينة مكشوفة داخل المركبة، وفي حال تعرض المركبة للسرقة على السائق أن يبقى بعيداً عنها، و لا يعبث بمحتويات المركبة حتى وصول رجال الشرطة، وعدم التردد في الإبلاغ فوراً عن كل ما يثير الانتباه، والشك.