وفد من شرطة الشارقة يطلع على إنجازات "الاتحادية للتنافسية والإحصاء"

الشارقة 24:

في إطار سعيها المتواصل مع كافة الهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة لتبادل المعرفة، والخبرات، وتطوير العمل الشرطي، والارتقاء به، قام وفد من برنامج القيادة النسائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يترأسه النقيب محمد الزعابي مدير فرع البرامج التدريبية بمعهد التدريب بالقيادة، بزيارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وذلك تحقيقاً لرؤى شرطة الشارقة المنسجمة مع أهداف وزارة الداخلية، الرامية إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة، والكفاءة، والشفافية.

وكان في استقبالهم الباحثة مهرة آل علي، حيث تعرف الوفد على أفضل الممارسات، والإنجازات التي تقوم بها الهيئة، من خلال جمع المعلومات عن الكثير من المشاريع، والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى دولة الإمارات للرقم واحد عالمياً، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.

وقامت الباحثتان مهرة آل علي، ومروى الفلاسي بشرح كل ما يتعلق بعمل الهيئة، وشركائها المحليين، والعالميين، كما تجول أعضاء الوفد في مختلف أقسام الهيئة للتعرف على طبيعة عملهم، والاطلاع على آلية عمل الدراسات الاستقصائية، والمعلومات، وكل ما يتعلق بشؤون التنافسية، والبيانات، والإحصاء.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن شكره للهيئة على حسن الاستقبال، وماقدموه لهم من معلومات قيمة، مؤكدين على استمرارية التواصل، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية في ختام الزيارة.