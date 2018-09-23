مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يبحث تعزيز التواصل مع المواطنين

الشارقة 24:

نظم مجلس ضاحية الزبارة ملتقى أهالي ضاحية الزبارة الأول بعد استلام المقر وإنجازه من قبل دائرة الأشغال العامة، بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، ومحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الزبارة وأعضاء مجلس الضاحية وعبد الله الكابوري مدير إدارة شؤون الضواحي وحضور الأهالي والمواطنين.

وأشاد أهالي مجلس ضاحية الزبارة، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوليه من اهتمام بمكونات البناء الأسري وعناية سموه اللامحدودة وتطلعه لترابط الأسر واستقرار المجتمع بأكمله.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بما نفذته ضاحية الزبارة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الضاحية من فعاليات وبرامج متنوعة جمعتهم ببعضهم البعض في عدد من المناسبات.

وأشاد سعادة خميس بن سالم السويدي بجهود مجلس ضاحية الزبارة وبتعاونهم مع الأهالي في مدينة خورفكان وحرصهم على ترجمة رؤية حاكم الشارقة في التواصل مع المواطنين، مؤكداً أن المجلس نجح في تنفيذ العشرات من الفعاليات التي ذاع صيتها وحققت نجاحاً كبيراً من خلال مساهمتها المجتمعية.

بعدها ألقى محمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الزبارة كلمة أشاد فيها باهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالمواطنين وما يقدمه من مكارم عديدة لتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم.