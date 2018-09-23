"الشارقة لحماية الطفولة" تزور دار الرعاية الاجتماعية للأطفال

الشارقة 24:

زار وفد من شبكة الشارقة لحماية الطفولة دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وذلك ضمن أجندتها لزيارة المؤسسات العاملة في حماية الطفولة، بما يسهم في تبادل الآراء والخبرات والتجارب والمعلومات، من أجل الارتقاء بأداء العالمين في مؤسسات حماية الطفل.

وكانت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد افتتحت الدار في العام 2006، وشكل افتتاح الدار دعماً كبيراً للجهود التي يتم بذلها في تأمين الرعاية المطلوبة لجميع المقيمين بالدار، والذين ينتمون إلى جميع الفئات الاجتماعية المحرومة من الرعاية.

وأفادت عائشة عبد الله بن علي، مدير شبكة الشارقة لحماية الطفولة، بأن زيارة فريق الشبكة إلى دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، جاءت ضمن أجندة الشبكة المتعلقة بتنفيذ زيارات ولقاءات مع المؤسسات والهيئات والجهات العاملة في عالم الطفولة وحمايتها، بما ينسجم مع رؤية ورسالة وأهداف الشبكة، خصوصاً فيما يتعلق بتدريب العاملين في مجال الطفولة، وتنفيذ مبادرات ومشاريع تطويرية، تسهم في تحسين أداء المؤسسات.

ولفتت إلى أن وفد الشبكة التقى مع القائمين على الدار، واستمع إلى تجربتهم في التعامل مع الأطفال، واطلعوا على أفضل الممارسات المحلية في حماية الطفل، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهتين، كما استمعوا إلى الأطفال الذين أبدوا تفاعلاً حيوياً مع الوفد، وعبروا عن سعادتهم لهذه الزيارة.

وتابعت: "على أجندتنا زيارة كل المؤسسات التي تعنى في حماية الطفولة بالشارقة، وكذلك زيارة المدارس، حيث نحرص على تلك الزيارات، نظراً لأهميتها في التعريف بالشبكة ودورها وأهدافها، وأنواع عضوياتها، كما أن زياراتنا للمؤسسات العاملة في حماية الطفل، تسهم في تحقيق نقلات نوعية مهمة في تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، بما يسهم في الارتقاء بأداء العاملين في تلك المؤسسات".

وأعربت عن شكرها وتقديرها للدار والقائمين عليها، وأثنت على جهودهم في التعامل مع الأطفال، لافتة إلى أن مثل هذه الزيارات تؤكد على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون والتنسيق والتفاعل بين المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل بالإمارة.

وأوضحت بأن هذه الزيارات تسهم في التأكيد على استمرار سعي الشبكة في العمل على إيجاد بيئة آمنة توفر الحماية للأطفال، من خلال تعزيز قدرات العاملين في مجال حماية الطفولة، وتمكينهم من التعامل المثالي مع الأطفال، وتبادل الخبرات المهنية في مختلف المجالات، وتطوير أداء المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل بالإمارة.