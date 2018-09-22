زورا قريشي: سعداء بإطلاق "الراوي" قائمة لذوي الإعاقات البصرية

الشارقة 24:

أعربت زورا قريشي، مديرة مكتبة ومقهى الراوي، عن سعادتها للإعلان عن إطلاق المقهى قائمة طعام خاصة تستخدم نظام "بريل" للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.

وبهذا الإطلاق يكون "الراوي" أول مقهى في إمارة الشارقة يقدم مثل هذه الخدمة.

وصرحت لـ "الشارقة 24"، قائلة: إن المقهى يرحب بالجميع وهو في متناول الجميع، وأنه لا يتم استبعاد أي شخص في المجتمع.

وأكدت قريشي، أن مثل هذه المبادرات، على أهمية ومغزى مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تخدم فئة مهمة من فئات المجتمع.

وأضافت أن المبادرة من شانها تشجيع أصحاب الأعمال في المجال على اتباع النهج ذاته وتقديم مثل هذه التسهيلات للجمهور من ذوي الإعاقة البصرية.

وفي ختام حديثها، تقدمت زورا قريشي بالشكر والتقدير لجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، ومؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، مفوضية مرشدات الشارقة على ما قدمته من مساعدة وتعاون لإطلاق هذه المبادرة.