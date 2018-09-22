سالم بن عبد الرحمن يفتتح معرضاً لـ "أدوات الصيد" بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، معرض وصالة "بدر الإمارات"، لأدوات الصيد والرحلات في إمارة الشارقة، بحضور سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وسلطان سيف السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اتحاد السباحة، وعيسى الزعابي عضو غرفة تجارة دبي، ومحمد راشد بن غدير الكتبي، وعدد من الشخصيات والإعلاميين وهواة الصيد والرحلات.

وأكد بدر محمد صعب، الرئيس التنفيذي للمعرض، أن المعرض يسعى لتلبية حاجات ومتطلبات هواة رياضة الصيد والتي توارثناها عن الأهل والأجداد، مشيراً إلى أن هذا هو أول مشروع إماراتي متكامل لتوفير أدوات الصيد والرحلات، في أكبر صالة عرض على مستوى دولة الامارات.

وتعتبر "بدر الامارات"، أحد أعضاء مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من الشركات المستفيدة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعضو في مبادرة تجار دبي.