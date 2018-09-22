سلطان القاسمي يشهد افتتاح ملتقى الشارقة للراوي الإثنين

الشارقة 24:

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق صباح الإثنين، فعاليات النسخة الثامنة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي تحت شعار "الحكايات الخرافية"، في مركز إكسبو بالشارقة، والتي ستستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 34 دولة عربية وأجنبية، كما تحل مملكة البحرين ضيف شرف على الملتقى، الذي سيتضمن العديد من الإضافات النوعية المميزة هذا العام.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، أن ملتقى الشارقة الدولي للراوي، حدث ثقافي مهم على خريطة الفعل الثقافي لإمارة الشارقة بشكل خاص، وللإمارات بشكل عام، ولكونه حدثاً عالمياً فهو مهم لكل المعنيين بالتراث الثقافي، وبالرواة والإخباريين وبالأخص التراث المعنوي أو غير المادي، وعندما نلتفت إلى كل تلك السنين التي مضت منذ انطلاقة الملتقى، أيام بداياته البسيطة وصولاً إلى قيمته الكبيرة الآن بفضل الدعم والرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث أصبح علامة فارقة في العمل الثقافي، نلاحظ مدى النمو الثقافي والرقي المعرفي الذي تتوشح به الشارقة.

وأضاف المسلم، أن 34 دولة هذا العام تشارك في الملتقى، من مختلف القارات، مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية المحلية والدولية، وبحضور نوعي مميز يضيف قيمة كبيرة لفعاليات الملتقى، ويزيد من مكانته الثقافية، كما أن ضيف الشرف هذا العام هو مملكة البحرين، ممثلة في شخصية الدكتورة أنيسة فخرو صاحبة الإنتاج الغزير في الحكايات والأدب الشعبي، كما تحل علينا شخصيات ثقافية بحرينية مرموقة لإثراء الحضور البحريني، وتقديم خلاصة تجاربها الميدانية.

وأردف أن خطة الملتقى هذا العام، كانت مغايرة للسابق، فقد تمت البداية بدورة تدريبية لإعداد الجامع الميداني، وقد التحق بها عدد كبير من المتدربين، الذين يعول عليهم لجمع مواد جديدة تثري حصيلة التراث الإماراتي، وأدخل برنامج جديد أيضاً هو المجاورة، وهو جديد على الساحة ويتيح للراوي الجديد الاحتكاك برواة مخضرمين من خلال مجاورتهم عملياً، والاستفادة من تجاربهم وتقنياتهم في تقديم رواياته بفن جديد، كما أن هناك معارض عديدة تم الإعداد لها في الملتقى، وأهمها هو معرض الدمى العالمي والذي يقيمه الفنان الإيطالي أوغستو غريلّي، الذي اشتهر في أوروبا كأحد أهم فناني الدمى وأهم جامعيها، علاوة على كونه صاحب مسرح عرائس شهير جال في أنحاء أوروبا طوال الخمسين سنة الماضية.

ومن جانبها، أوضحت المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي، عائشة الحصان الشامسي، أن الملتقى يتميز بالتنوع والإبداع، وفيه الكثير من الجديد والإضافات، بدءاً بالورش الاستباقية، والجلسة الافتتاحية برعاية اليونسكو، والتابعة لبرنامج حماية الكنوز البشرية، وهي أساس الملتقى هذا العام، بالإضافة إلى ورش الرسم، وهي مخصصة لرسم وتلوين الشخصيات الموجودة في الحكايات الخرافية، وموجهة للأطفال واليافعين، والطاولة المستديرة، لمناقشة متخصصة في الحكايات الشعبية في الخليج، مع مسرح للدمى.