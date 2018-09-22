"كهرباء الشارقة" تبحث التعاون مع "تاتا الهندية" في مجال البحوث

الشارقة 24:

بحث سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مع وفد من شركة "تاتا" الهندية، برئاسة تيني كي شيريان الرئيس التنفيذي لجودة الخدمات بالشركة، سبل التعاون، لدعم استراتيجية البحوث والتطوير في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة ورفع كفاءة محطات الإنتاج، في بيئة محفزة للابتكار والإبداع.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لاستدامة البحوث والتطوير ورفع كفاءة محطات الإنتاج، وذلك بدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار الليم إلى أن استراتيجية الهيئة ومبادئها تتبنى الابتكار كثقافة في مختلف قطاعات عملها، وحققت الهيئة تقدماً كبيراً في اعتماد حلول مبتكرة في كافة عملياتها في مختلف المجالات واستعرض عدد من محاور استراتيجية الهيئة والمشاريع المستقبلية.

وأوضح الليم، أن الشراكة مع شركة تاتا الهندية تهدف إلى تعزيز الخطط والمبادرات في مجال رفع كفاءة محطات الإنتاج وإعداد دراسات وأبحاث مشتركة تغطي معظم مجالات الطاقة والمياه والتي تشتمل ابتكار أحدث الحلول التقنية، بما في ذلك حلول الاستدامة في الطاقة والمياه.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن تبادل المعرفة حول الأمور الأساسية مع الشركات العالمية ومراكز الأبحاث وتدريب العاملين في مجال الطاقة يعمل على تعزيز مهارات قادة المستقبل في مجال الطاقة وتحسين فهمهم وإذكاء وعيهم بشأن التحول الذكي لخدمات الطاقة والمياه والاستفادة من الممارسات الجديدة وأفضل التطورات.

وأوضح الليم أن الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة يعزز القدرة التنافسية للمشروعات حيث أن الطلب المتزايد على الطاقة يفرض تحديا كبيرا على أمن الطاقة ومن المهم للغاية إعادة التفكير في استراتيجيات تضمن أننا نمضي في الاتجاه الصحيح لتحقيق الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.

ومن جانبه، أوضح تيني كي شيريان الرئيس التنفيذي لجودة الخدمات بالشركة أن شركة تاتا تقدم العديد من الخدمات المبتكرة، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتقديم خبراتها في مجال رفع كفاءة الطاقة وأصبحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة رائدة في تبني الابتكار والممارسات الخاصة بكفاءة الطاقة، ونفخر في شركة تاتا بالعمل مع الهيئة في هذه المبادرات الرائد ة، حيث ستعمل هذه الشراكة على تعزيز بيئة محفزة للتميز والابتكار.