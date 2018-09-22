بلدية الحمرية تجدد 3 شهادات "آيزو" في الإدارة المتكاملة

الشارقة 24:

حققت بلدية الحمرية إنجازاً جديداً بتجديدها 3 شهادات للجودة "آيزو"، نتيجة التزامها بالإجراءات والنظم الإدارية المتعلقة بالممارسات العالمية وجودة الخدمات والالتزام بمعايير رعاية وحماية البيئة وتدريب الموظفين ورعايتهم صحياً وضمان سلامتهم في إنجاز جديد يعكس حرص البلدية على رفع أدائها ومؤشرات العمل الدؤوب ومدى احترافية موظفيها.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن نجاح بلدية الحمرية في تجديد شهادات الآيزو يعكس التزام البلدية بترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مواصلة التطوير والارتقاء بالأداء وفق انتهاج أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الشامسي إلى أن بلدية الحمرية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة عمل دوائر وهيئات حكومة الشارقة سعت تحت مظلة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لتطوير سياساتها المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في إطار التطوير والتحسين المستمر لمستوى الأداء في كافة إدارات وأقسام البلدية.

وأوضح الشامسي أن بلدية الحمرية نجحت وفي إطار استراتيجيتها لتقديم أفضل خدمات للمتعاملين بجانب مواصلة جهودها في نشر التميز والجودة النوعية ضمن بيئة العمل الداخلية في تجديد ومطابقة شهادة الجودة "الآيزو" في نظام الإدارة المتكامل "IMS" الذي يجمع بين المواصفة القياسية الدولية إدارة الجودة الشاملة (ISO9001/2015)، ومتطلبات نظام إدارة البيئة (ISO14001)، وتجديد الحصول على متطلبات المواصفة القياسية الدولية "نظام السلامة والصحة المهنية" (OHSAS18001)، وذلك وفقاً لتقرير تجديد المنح الصادر من شركة (TUV AUSTRLA HELLAS) النمساوية العالمية.

وأكد الشامسي على أن اجتياز بلدية الحمرية لمرحلة التدقيق الدوري للشركة المانحة واعتماد تجديد الشهادات الثلاث يعد نهجاً إدارياً في خطط التميز والتطوير المستمر في إطار كافة الرؤى التي تتكامل لتقديم أرقى الخدمات في منطقة الحمرية وقاطنيها بكل تميز وفقاً لأعلى المعايير المؤسسية والإدارية العالمية منوهاً إلى أن البلدية سارعت إلى تشكيل فرق عمل من كوادرها وقياداتها الشابة، لتوثيق إجراءات البلدية وتجديد نيل نظام الإدارة المتكامل (IMS) وتنفيذ كافة المتطلبات والمعايير، ومعالجة نقاط التحسين التي تستلزمها إجراءات المنح العالمية.

من جهتها أشارت ميرة ثاني الشامسي رئيس قسم التخطيط والتطوير الاستراتيجي في بلدية الحمرية، إلى أن تجديد شهادات الآيزو تمثل إنجازاً يضاف إلى إنجازات البلدية في المجال الإداري، بطريقة تساهم في رقي العمل المؤسسي في كافة قطاعاتها الخدمية وما تطلع إليه من مواصلة تأهيل الموظفين وخلق بيئة عمل متكاملة، مؤكدةً أن هذه الشهادات تمثل الانطلاقة الحقيقية لمزيد من العمل والجهد للمحافظة عليها وتطويرها.

ولفتت ميرة بأن جهود كوادر البلدية وبإشراف من مدير بلدية الحمرية تضافرت للعمل على تلبية معايير واشتراطات تجديد منح آيزو الإدارة المتكامل (IMS) ليعزز من جدية ومهنية والتزام البلدية وموظفيها بالسعي نحو التميز وريادة الأعمال المؤسسية وتعزيز مسيرة البلدية في شتى المجالات.