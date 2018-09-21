مجلس ضاحية الرحمانية يناقش الموضوعات الأسرية ضمن مبادرة "يلستنا"

الشارقة 24:

ناقش مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، في جلسته التي عقدها ضمن مبادرة "يلستنا" عدداً من المقترحات التي طرحها الأهالي بشأن الموضوعات الاجتماعية والمبادرات المجتمعية واحتياجات الأهالي للخدمات العامة، في إطار سعي المجلس لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع.

حضر الجلسة التي أقيمت بمنطقة "الرحمانية 9"، علي سيف الجنيد نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء بمشاركة الشرطة المجتمعية والتي مثلها الملازم أول عبد الله سالم بن معدن.

ورحب علي سيف الجنيد نائب رئيس المجلس بالأهالي، مشيراً إلى أهمية مبادرة "يلستنا" والتي تضاف إلى مبادرات دائرة شؤون الضواحي والقرى في حرصها على تعزيز اللقاءات بين الأهالي وتمكينهم من الجلوس مع بعضهم البعض، فضلاً عن مناقشة مختلف الموضوعات الاجتماعية المختلفة.

كما أشاد نائب رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، برؤية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في تحقيق الإنجازات في مجال السياسات الاجتماعية ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لبناء الأسرة وتوفير الحياة الكريمة لها.

بعدها ناقش الحضور العديد من الموضوعات التي تهم أهالي الرحمانية وسبل توطيد العلاقات والترابط الأسري بين أسر الحي الواحد وتبادل الخبرات الاجتماعية والثقافية فيما بينهم.