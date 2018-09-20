مطار الشارقة يشارك المسافرين السعوديين أفراحهم بيومهم الوطني

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

احتفالاً باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية والذي يصادف 23 سبتمبر الجاري، نظمت هيئة مطار الشارقة الدولي عدداً من الفعاليات الترحيبية للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية، واستقبلتهم بالورود والحلوى والهدايا، وزُينت قاعة القادمين بالعلم الإماراتي والسعودي تكريماً للمسافرين والقادمين من المملكة عبر رحلات "العربية للطيران" من المدن السعودية إلى إمارة الشارقة.

وعبر عدد من المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية عن سعادتهم بالاستقبال المميز والخاص لهم من قبل هيئة مطار الشارقة الدولي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، وأشادوا بهذه المبادرة التي تعزز من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.