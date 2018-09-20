"منشد الشارقة" يكشف عن المواهب الإنشادية في 5 بلدان عربية

الشارقة 24 – وام:

اختتم برنامج منشد الشارقة، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، جولة الاختبارات الأولية لدورته الـ 11، في كل من الجزائر والمغرب والأردن والسعودية ومصر، للكشف عن أقوى المواهب الإنشادية وأكثرها تميزاً، للتأهل إلى المرحلة القادمة من التصفيات الأولية، حيث سيتم اختيار متسابق واحد منهم لتمثيل بلده.

وكانت لجنة الاختبارات الخاصة بالبرنامج قد قابلت أكثر من 56 مشاركاً من الجمهورية الجزائرية، ممن تراوحت أعمارهم بين 18 و34 عاماً، قدموا لوحات إنشادية متميزة كشفت عن مواهب إبداعية.

وشهدت الاختبارات التي أقيمت في جمهورية مصر العربية إقبالاً مميزاً من مختلف المحافظات المصرية، حيث تقدم ما يقارب من 100 منشد من العاصمة القاهرة ومحافظات القليوبية والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر وأسوان وكفر الشيخ وغيرها من المناطق.

وعلى صعيد المملكة الأردنية الهاشمية، وصل عدد المتقدمين للمشاركة في البرنامج 50 مشاركاً ممن تميزت أصواتهم بالعذوبة والجمال وتقارب الموهبة، ما دفع اللجنة لتخصيص اختبارات إضافية لتحديد هوية المرشحين، فيما شارك من المملكة العربية السعودية أكثر من 20 منشداً من مختلف الجنسيات المقيمة في المملكة.

وشهدت الاختبارات في المملكة المغربية مشاركة كبيرة من مختلف المدن والبلدان، حيث وصل عدد المتقدمين إلى أكثر من 130 متسابقاً.

ويعود البرنامج بعد اختتام جولته العربية إلى إمارة الشارقة يوم 22 سبتمبر الجاري، ليخصص اختبارات كشف عن المواهب المحلية في مقر مؤسسة الشارقة للإعلام.

ويستقبل البرنامج طلبات التقدم من المواهب الإنشادية في جميع أنحاء العالم حتى 30 سبتمبر الجاري، عبر الموقع الإلكترونيwww.smc.ae/munshid.

وقال نجم الدين هاشم المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة: "إن اختبارات الدورة الـ 11 من البرنامج حظيت بمشاركات متميزة، عبرت عن إرث كبير تمتلكه البلاد العربية على صعيد فنون الإنشاد"، متطلعاً لأن يكشف الدورة القادمة عن منشدين موهوبين يثرون المجال الإنشادي.

وأكد المنتج أن البرنامج استطاع ومنذ انطلاقته أن يقدم للساحة الفنية الملتزمة نماذج إنشادية مبدعة، لافتاً إلى أن منشد الشارقة بات واحداً من البرامج التي ترعى المواهب وتقدمها للجمهور التواق للفن الراقي.