سلطان بن أحمد يؤكد أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الأمنية والإعلامية

الشارقة 24:

أوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الأمنية والإعلامية، لنقل صورة شفافة لما تبذله القيادة العامة لشرطة الشارقة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، مشيراً إلى أن الإعلام والأمن طرفان مكملان لبعضهما في المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الخميس، في مؤسسة الشارقة للإعلام.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال الاجتماع، إلى أن مجلس الشارقة للإعلام يهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي مع الجهات الخدمية للارتقاء بأدواته، ولتفعيل دوره في الحفاظ على قيم المجتمع وهويته الوطنية، بالإضافة إلى أن ذلك سيسهم في نقل الصورة الإيجابية للوضع الأمني في الإمارة، مؤكداً على جهود شرطة الشارقة في السهر على أمن وراحة المقيمين بالإمارة.

ودعا رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى التركيز على مختلف الموضوعات الأمنية، وإيجاد مبادرات تعزز من الوعي الأمني والمروري والقانوني بالدولة، لافتاً إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الأمنية والإعلامية بما يحقق المصلحة العامة.

وأثنى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على جهود شرطة الشارقة، وحرصها الدائم على خلق شراكة استراتيجية مع مختلف المؤسسات الإعلامية لخدمة المجتمع، من خلال توظيف خططها بصورة تسهم في إبراز الوجه الحضاري للمؤسسة الشرطية، التي تعمل باستمرار على توسيع دائرة التوعية بالقضايا المجتمعية، مشيراً إلى أن الإعلام الأمني بما ينتجه من مواد إعلامية يهدف إلى تنويع وتجويد المواد بمهنية عالية ليكون إعلاماً متخصصاً في القضايا والظواهر الأمنية.

وأشار رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أهمية دعم الصحفيين لإبراز جهود شرطة الشارقة ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بكل شفافية، مؤكداً على دور الإعلام المحلي "العربي والأجنبي" المهم في إيصال رسالة شرطة الشارقة التوعوية، وتعريف المجتمع بجهودها في مكافحة الجريمة والحد منها بمختلف اللغات لتصل إلى أكبر شريحة من المجتمع.

بدوره، أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مبدأ الشفافية في خطابها الإعلامي، وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الإعلامية، والارتقاء بمستويات السلامة والأمان في المجتمع، مشيداً بجاهزية شرطة الشارقة الإعلامية متمثلة في إدارة الإعلام الأمني بالتواصل مع وسائل الإعلام في أوقات الحوادث والأزمات على أسرع وجه.

وأشار قائد عام شرطة الشارقة إلى أهمية التعاون بين الجهازين الأمني والإعلامي لتوحيد الخطاب الإعلامي، الذي يهدف إلى نشر رسالة إعلامية واضحة وشفافة تسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتساهم في نشر الوعي بين الأفراد.

ودعا اللواء الشامسي الجهات الإعلامية إلى التعاون مع الجهات الأمنية، خاصةً أثناء الحوادث والأزمات، لنقل صورة شفافة وواضحة، مؤكداً أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، وبما يقدم فائدة تصب في مصلحة المجتمع.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الشارقة للإعلام، متمثلين في سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وحصة الحمادي مقرر مجلس الشارقة للإعلام، إلى جانب أعضاء القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلين في العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة.