معهد تدريب شرطة الشارقة يخرج 3 دورات تأسيسية

الشارقة 24:

شهد العميد عبد الله إبراهيم نصار مدير إدارة معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حفل تخريج 3 دورات تأسيسية.

وتعد هذه البرامج، باكورة الدورات التأسيسية للمعهد، الذي أضاف وسائل ترتقي بالعمل الشرطي في المجال الجنائي، وغرف العمليات، حيث استفاد منها 67 منتسباً من مختلف الرتب والإدارات بالقيادة.

وكذلك شهد مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، تخريج برنامج إعداد المدربين، الذي يأتي ضمن مبادرة المعهد لإعداد وتأهيل محاضرين داخليين من الضباط أصحاب الكفاءات الميدانية والإدارية، ليستثمرها المعهد في تعزيز وتنويع قاعدة المحاضرين الداخليين.

وتزامناً مع هذه البرامج، تختتم المرحلة الأولى من برنامج "المدرب المعتمد المتقدم"، الذي يعتبر البرنامج الأول على مستوى وزارة الداخلية، لتأهيل متخصصين في التدريب.

ومن المقرر أن يختتم المعهد، الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري، بتخريج 354 منتسباً، في 12 برنامجاً، و3 ورش تدريبية، من مختلف محاور خطة التدريب.