"التنمية الأسرية" تحتفي بيوم السلام العالمي

الشارقة 24:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فعاليات يوم السلام العالمي، تحت عنوان "معاً سنصدر فكرة السلام انطلاقاً نحو العالم"، باعتبار السلام أهم الصادرات الإنسانية التي تقدمها الدولة للعالم.

جاء ذلك بحضور سعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، التي ألقت كلمة بهدة المناسبة، قالت فيها: "إن السلام طابع يعكس مدى رقي ونمط الحياة في المجتمعات المختلفة، وهذا ما يميز مجتمعنا ودولتنا التي تميزت بحبها ووقوفها مع جميع دول العالم، من أجل أن تنشر السلام والأمان، فهي السباقة في الالتزام بكل المعايير التي تجعل منها رمزاً يذكر في المحافل الدولية لأدوارها الإنسانية ومساهمتها في جميع المجالات والأصعدة التي تؤكد إنها تعمل ليتعايش العالم جميعاً بسلام".

تضمنت الفعالية إطلاق عدد من الحمامات البيضاء الدالة على السلام، وتوزيع أزهار بيضاء تحوي على شعار الفعالية "لنصدر السلام إلى العالم"، على جميع الموظفين والمتعاملين.