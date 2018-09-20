"اجتماعية الشارقة" تستطلع آراء كبار السن حول البرامج الترفيهية المقدمة

الشارقة 24:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لقاءً استطلاعياً جمع كبار السن المنتسبين بدار رعاية المسنين، وكذلك المنتسبين بأندية الأصالة التابعة للدائرة، بهدف معرفة آرائهم وملاحظاتهم حول البرامج الترفيهية المقدمة، تحقيقاً لسياسة الدائرة في الوصول لمجتمع يتمتع بالرفاه والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي.

وأفادت سمية الشامسي مسؤول نادي الأصالة، أن اللقاء الذي عقد بقاعة الشهداء بالمقر الرئيسي لدائرة الخدمات الاجتماعية، يأتي تنفيذاً لمجموعة من الممارسات التي وضعتها الدائرة بغية تحليل البيئة الداخلية والخارجية وفق النتائج وربطها مع مستهدفات الدائرة، وينسجم معها هذا اللقاء الذي تطرق إلى معرفة رأي الآباء والأمهات من كبار السن، حول برامج الرحلات الترفيهية التي تُقدم لهم بشكل سنوي، وكذلك الوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات حول تحديد الرحلات القادمة.

ولفتت رئيس قسم مسؤول نادي الأصالة إلى أن أبرز النقاط التي فضلها كبار السن، هو تحديد رحلاتهم الترفيهية نحو البلدان التي تتميز بمناظر طبيعية خلابة، حيث أن الدائرة توفر لهم حرية الاختيار فيما يفضلونه من تحديد وجهات السفر الترفيهية، بناءً على معطيات نتائج الاستبيان، مع مراعاة أن اللجنة القائمة على الرحلات تقوم بدراسة الأماكن والمدن جيداً والتأكد من مستوى الخدمات الموفرة والمقدمة لكبار السن في تلك البلدان، مضيفةً: "أن صحة وسلامة الآباء والأمهات أهم أولوياتنا".

وحظي اللقاء بزيارة من قبل سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، التي أثنت على مشاركة كبار السن وحضورهم هذا اللقاء، الذي سيسهم في تطوير مختلف خدمات الدائرة، وبادرت بتوجيه المعنيين بتنظيم الرحلات بناءً على رغبات كبار السن بشكل مستمر، إلى جانب توفير كافة الخدمات التي تضمن راحة كبار السن.