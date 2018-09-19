"إكسبوجر 2018" يخصص فئة لإبداعات موظفي الشارقة

الشارقة 24:

دعا الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، دوائر وموظفي حكومة الشارقة، إلى المشاركة في الفئة التي خصصها لهم المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، ضمن مسابقة التصوير الدولية.

واعتبر الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن مشاركة القطاع الحكومي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي ترتكز على الاستثمار في تنمية وتعزيز روح الإبداع والشغف بالفنون لدى موظفي القطاع العام، لما له من انعكاسات إيجابية مهمة على أدائهم الوظيفي.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، قد أعلنت انطلاق الدورة الثالثة تحت شعار "لحظات ملهمة"، خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وتهدف الفئة الجديدة، التي انضمت لقائمة فئات الجوائز التي يخصصها المهرجان إلى تشجيع مواهب موظفي الدوائر الحكومية في الإمارة، على المشاركة وتبادل التجارب والخبرات مع المصورين المحترفين العرب والعالميين، والالتقاء معهم على اللحظات الملهمة التي تخلدها الصور والرسائل والحكايات التي تقف خلفها.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أن مهرجان "إكسبوجر" بات منصّة إبداعية دولية تجمع محترفي التصوير وهواته على الشغف بهذا الفن ورسائله السامية، وأضاف "في كل سنة يحمل مهرجان التصوير الدولي أبعاداً ورسائل جديدة، وهذه السنة خصصنا فئة من الجائزة تشمل موظفي الدوائر الحكومية بهدف اكتشاف وتنمية هذه الموهبة والتعريف بأهميتها في الحياة والعمل على حد سواء".

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المهرجان يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستكمل المشهد الثقافي والفني للإمارة، ويعبر عن دورها الإنساني والتنموي ويؤكد تبنيها لكافة الأدوات التي تثري الوعي والثقافة وتهذب السلوك، كما يعزز المهرجان من مكانة الإمارة كحاضنة لأهم المعارض والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ذات البعد والعائد الفني والثقافي.

وأضاف، يقدم المهرجان فن التصوير بطريقة ملهمة تربط الصورة بالحكاية، والغاية النبيلة والشغف بالمغامرة وعشق الطبيعة وكائناتها وأحوالها، فاجتماع هذه العناصر يجعل من المهرجان حالة استثنائية وإضافة نوعية على مجمل الفعاليات التي تتناول هذا الفن من كافة جوانبه.

شروط خاصة

ويحق للأفراد الموظفين في حكومة الشارقة وللدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، المشاركة في المسابقة، وتشترط الجائزة أن تكون جميع الصور التي يتم إرسالها في مجملها عملاً فردياً أصلياً للمشارك نفسه، كما يجب على المشارك أن يتمتع بكامل السلطة والصلاحية لإرسال الصورة، وألا تنتهك أي حقوق تأليف ونشر ولا تشكّل خرقاً لأي حقوق ملكية فكرية أخرى، كما يجب أن تكون الصور مناسبة للعرض علناً، والطباعة والنشر في الكتاب السنوي لمهرجان إكسبوجر، إلى جانب التقيّد بأن تكون ذات صيغة JPG ، وأن تكون دقة الصور المتقدمة dpi 300، مع نسبة امتداد 3:2.

وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل افتتاح المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 1500 دولار أميركي، بالإضافة إلى معدات تصوير رقمي، وسيتم إدراج الصورة في معرض مهرجان إكسبوجر، ونشر الصورة في الكتاب السنوي لمهرجان إكسبوجر.

أما الفائز بالمركز الثاني سيحصل على 750 دولاراً أميركياً، وسيتم إدراج الصورة في معرض مهرجان إكسبوجر، ونشر الصورة في الكتاب السنوي لمهرجان إكسبوجر.

10 فئات

وتضم قائمة الجوائز التي يخصصها المهرجان فئتي "تصوير الرحلات"، التي توثق رحلات السفر من المناظر الطبيعية للمنطقة، والأشخاص والثقافات والعادات والتاريخ وغيرها، وفئة التصوير عن قرب "الماكرو"، التي تعنى بتصوير مواضيع صغيرة جداً، وكائنات حية، إلى جانب فئات "تصوير العمارة" التي تُعنى بإبراز جماليات الأماكن والمباني وهندسة عمارتها.

كما تشتمل القائمة على فئة "التصوير الصحافي"، التي تختص بسرد القصص الصحافية المختلفة، وفئة "تعديل الصور"، وذلك باستخدام برامج التحرير والجمع بين عناصر مختلفة من عدة صور وموارد أخرى، ليمزج تعديل صور، الواقع مع الوهم، وفئة "تصوير الشوارع" التي تظهر العديد من جوانب الحياة في أوقات وأماكن مختلفة، وفئة " أفضل لقطة في الإمارات" التي تشتمل على الجوانب الطبيعية أو العمارة والتراث، والثقافات والأماكن المختلفة.

ويستضيف المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في دورته الثالثة، نخبة من كبار المصورين والمتحدثين العالميين والمحليين، الذين يستعرضون تجاربهم وخبراتهم على جمهور الحدث.

ويصل عدد الفئات التي تطرحها مسابقة الدورة الثالثة من المهرجان، إلى 10 فئات، يمكن التسجيل بها عبر الموقع الإلكتروني www.xposure.ae حتى 1 أكتوبر المقبل، ويمكن للراغبين بمعرفة المزيد حول جدول الفعاليات، والندوات، والورش، والعروض المصاحبة للمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" 2018، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، ومنصات التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ (الوسم) #xposurexpf.