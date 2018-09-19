"شروق" و"إنجازات" تؤسسان "الشارقة لخدمات المستثمرين"

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وشركة إنجازات للخدمات، الأربعاء، مذكرة تفاهم تؤسسان بموجبها مركز الشارقة لخدمات المستثمرين بالقصباء، وسيتولى تقديم خدمات نوعية ومتطورة لتسهيل تأسيس الأعمال وإنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين، ضمن محطة واحدة في إمارة الشارقة.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لـ "شروق"، وخميس بن سالم بن خميس السويدي رئيس مجلس إدارة "إنجازات للخدمات"، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

ويأتي المركز الجديد ترجمة لتوصيات الدورة الثانية من "ملتقى الشارقة" الذي انعقد في العام 2017، وشارك فيه أكثر من 200 من صناع القرار ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية ومديريها والمعنية بالاستثمار في الرؤية المستقبلية لإمارة الشارقة، إلى جانب دوليين متخصصين في مجالات الاقتصاد والابتكار والتقنية.

ويتميز المركز بخدمات ذات جودة عالية وتقنيات حديثة تتيح له توفير تسهيلات نوعية لتيسير وتسريع الإجراءات مثل إصدار التراخيص التجارية والحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس المشاريع الجديدة، حيث سيتولى فريق المركز مهام توفير كافة التفاصيل والمعلومات والمتطلبات ومسؤولية إنجازها بالتواصل مع مختلف الدوائر والمؤسسات المعنية لتخليص المعاملات المطلوبة.

وأشار سعادة مروان بن جاسم السركال إلى أن المركز ينسجم مع الأهداف التي تسعى "شروق" إلى تحقيقها من خلال توفير خدمات نوعية عالية القيمة في إمارة الشارقة للمستثمرين ورواد الأعمال، تعزز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة لرجال الأعمال وحاضنة للمشاريع التنموية التي تحقق التوجهات العامة والمتمثلة في استدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن "شروق" تسعى بصفة دائمة إلى استقطاب شراكات جديدة وتوسيع قاعدة التعاون مع مؤسسات وجهات ذات خبرات مختلفة بهدف إثراء التنوع في الرؤى والأفكار التي تستهدف تطوير مختلف القطاعات.

ولفت محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، إلى أن تأسيس المركز يشير إلى أن الإمارة ماضية في ترسيخ سمعتها وجهة رئيسة للأعمال في المنطقة وتستجيب بفاعلية وكفاءة للمتغيرات السريعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وفي الوقت الذي سيشكل المركز دفعة قوية لجهود الترويج للشارقة مستقبلاً في مختلف المحافل المحلية والدولية، معبراً عن ثقته في مواصلة تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري.

وأضاف أن المركز يدعم المستثمرين بشكل مباشر من خلال إتمام جميع إجراءاتهم بكفاءة وسرعة ويجيب عن استفساراتهم بشفافية، وسيشكل نافذة واحدة لكل ما يتعلق بالخدمات الحكومية الاستثمارية، وسيلعب دوراً محورياً بصفته شريكاً استشاريا مهماً لرجال الأعمال الدوليين الذين يحرصون على تلقي رؤى شاملة وتفصيلية حول البيئة الاستثمارية قبل إنشاء أعمالهم وشركاتهم فيها، ما يوفر الوقت والجهد ويتيح الانتقال إلى مستويات رفيعة من الراحة التي تلبي رغباتهم.

من جانبه، قال خميس بن سالم بن خميس السويدي، إن التعاون مع "شروق" يفتح آفاقاً جديدة على نمو أعمال الخدمات النوعية المتميزة في الإمارة التي يشهد فيها القطاع الخدماتي تطوراً لافتاً.