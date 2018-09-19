8 إماراتيين يتأهلون لنهائي مسابقة رواد القصر

الشارقة 24:

انتهت الجولة الترشيحية الثانية من مسابقة رواد القصر، التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك في مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، بمشاركة 31 رائد أعمال، قاموا بتقديم أفكار مشاريعهم، ليتم تقييمها وفحصها من قبل لجنة التحكيم.

وتم اختيار أربعة منهم فقط للتأهل إلى مرحلة المعسكر التدريبي، التي تهدف بدورها إلى تدريب المتسابقين المتأهلين من النسخة الإماراتية والخليجية، ليكونوا على جهوزية تامة لتقديم مشاريعهم المبتكرة في المرحلة النهائية، أمام الشخصيّات المؤثرة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مرموقة.

وسيضم المعسكر التدريبي، ثمانية متسابقين إماراتيين، بالإضافة إلى مجموعة من المتسابقين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيقام في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على مدار يومين، في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر المقبل.

وأعلن سعادة عبد الله الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق، أن أهمية مسابقة رواد القصر بنسختيها الإماراتية والخليجية، تكمن في تعزيز مسيرة الصندوق الريادية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تنميتها المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي الآخذ بالنمو، بما يحقق رؤية الإمارات 2021، مشيراً سعادته إلى أن الصندوق يعمل على نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار، وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، والتنوع وزيادة فرص العمل ورفع مستوى التنافسية، إضافة إلى توفير فرص متنوعة للشباب في سوق العمل.

بدورها، أكدت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لـ "شراع"، أن مسابقة رواد القصر الإماراتية تتيح لأصحاب المشاريع في الدولة، الفرصة للوصول إلى شبكة عالمية من العلاقات، وبناء الشركات الناشئة ذات القدرة التنافسية الدولية، مشيرة إلى أن تعاون المركز مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يأتي في إطار استراتيجية المركز بإعداد جيل جديد في مجال ريادة الأعمال وتمكينه من دخول الأسواق العالمية، من خلال شبكة العلاقات التي توفرها هذه المسابقة الرائدة.

وتأتي هذه المسابقة، ثمرة للتعاون الذي يجمع بين الصندوق، ونخبة من الشركاء الاستراتيجيين المحليين، وعلى رأسهم صندوق الوطن، وشركة "بريتيش بتروليوم"، وسوق أبوظبي العالمي، وستارت أيه دي - جامعة نيويورك أبوظبي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ومركز خليفة للابتكار، وقصر الإمارات، وذلك في سبيل تحقيق رؤية الصندوق الجديدة نحو الإبداع والابتكار، وتوفير فرص متنوعة لمشاركة الشباب في المجتمع، وتعزيز التعاون والتواصل بين رواد الأعمال في الدولة والخليج العربي، فضلاً عن تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، من خلال تشجيع الأفراد على مشاركة أفكار المشاريع المبتكرة والمميزة.