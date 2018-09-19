العقيد النقبي: التمارين الوهمية جزء من عمل الدفاع المدني

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلن العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، تنفيذ تمرين استراتيجي لحريق وهمي في أحد المراكز التجارية، يوم الأربعاء، بهدف الاطلاع على جاهزية الكوادر البشرية والآليات والمعدات، والتأكيد على الجاهزية القصوى للتعامل مع أي طارئ، وتحقيق التنسيق الفعال مع الشركاء، لضمان القدرة على مواجهة الحوادث الطارئة.

وأوضح العقيد النقبي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أنه تم تطبيق كافة العمليات المركزية الخاصة بالدفاع المدني، والتي تضمنت الوقاية والحماية والمكافحة، كما تم تفعيل كافة القطاعات الأمنية المشاركة في التمرين، وأشار إلى نجاح التمرين الاستراتيجي، وتلافي كافة الملاحظات السابقة، مؤكداً أن التمارين الاستراتيجية تعتبر جزءاً من عمل رجال الدفاع المدني.