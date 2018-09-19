شرطة الشارقة تعقد جلسة عصف ذهني لحملة الماجستير والدكتوراه

الشارقة 24:

ترأس العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، جلسة العصف الذهني لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه، من منتسبي شرطة الشارقة، يوم الأربعاء، بمسرح أكاديمية العلوم الشرطية، بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور خالد الحمادي مدير إدارة مركز بحوث الشرطة، والعميد عبد الله بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات وكبار الضباط.

تناولت الجلسة، عدداً من المحاور حول أهمية استثمار القدرات، وإيجاد قنوات لترسيخ مفهوم البحث العلمي للقضايا الأمنية المختلفة، التي تسهم في تطوير العمل الشرطي، ورصد احتياجات الموارد البشرية، من خلال اكتشاف المهارات المبدعة والمبتكرة، وتنميتها لتحقيق الريادة والنجاح والارتقاء بالعمل .

وأعرب نائب قائد عام شرطة الشارقة، عن شكره للحضور، ووجه بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الاستقرار الأمني والخدمات المقدمة للجمهور، والمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجيـة الرامية إلى دعم ركائز الأمن، باعتباره قاعدة أساسية للتقدم في مختلف المجالات.