جائزة الشارقة للعمل التطوعي تناقش خطط الدورة 16

الشارقة 24:

ناقش مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، خطط وبرامج أعمال الدورة الـ 16، وتحديد تاريخ استقبال ملفات المشاركة بحلول شهر نوفمبر المقبل، وآلية تشكيل لجنتي التحكيم وفرز المشاركات، واستعرض تقرير الأداء الاستراتيجي لخارطة المستهدفات للأعوام 2017-2019.

كما استعراض المجلس، المشروع الوقفي الذي يعود ريعه لدعم مشاريع الجائزة، الذي بدأ العمل فيه مؤخراً عقب توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة الأوقاف بالشارقة، وناقش المشروع الوقفي الثاني.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الدوري، في مقر الجائزة بالشارقة، برئاسة سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وبحضور كل جاسم محمد الحمادي أمين عام الجائزة، والأعضاء إيمان راشد عبيد، وحميد العبار، وفاطمة موسى البلوشي، وسلطان محمد الخيال، وعيسى علي هلال الحزامي، ومصبح بالعجيد الكتبي.

نهج يعزز العمل التطوعي

وأكد جاسم محمد الحمادي، أن جائزة الشارقة للعمل التطوعي، تعمل وفق رؤية ونهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تعزيز وترسيخ ثقافة العمل التطوعي على مستوى المؤسسات والأفراد، مؤكداً أن من أهم أهداف الجائزة هو الحث والتحفيز على المشاركة في الأعمال التطوعية، وكذلك المشاركة للحصول على الجائزة من فئات المجتمع كافة من مؤسسات وأفراد ودوائر حكومية أو قطاعات خاصة، لافتاً إلى أن الجائزة تهدف إلى تشجيع ودعم العمل التطوعي، والتوجيه إلى الاهتمام بالأفراد والشخصيات التي أسهمت في العمل التطوعي بجهدها، ومنحها ما تستحق من اهتمام ورعاية وتقدير، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، فإننا نتطلع إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة على أرض الواقع.

روح العطاء

وأضاف الحمادي، أن برامج الجائزة لهذا العام، تأتي انسجاماً مع روح العطاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2018 "عام زايد".

وكانت الجائزة قد استهلت باكورة برامجها وحملتها التوعوية عن الدورة 16، بعقد محاضرات تعريفية وتوعوية استهدفت 10 مؤسسات حكومية بالشارقة، منذ شهر يوليو 2017، وتواصل عقد المزيد من المحاضرات التوعوية، لتشمل مختلف المؤسسات في الشارقة وبقية إمارات الدولة.