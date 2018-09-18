"كوادر الشارقة" تنقذ مواطناً تعرض لحادث "طراد" بحري

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تمكنت كوادر إمارة الشارقة، من إنقاذ مواطن تعرض لحادث طراد بحري تسبب بوفاة زميله نتيجة خلل فني.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز شرطة البحيرة الشامل، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ميناء خالد في تمام الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018 يفيد بوجود حالة وفاة لمواطن، سقط في بحر الممزر بالشارقة، أثناء رحلة بحرية قام بها برفقة زميل له.

وفور تلقي البلاغ هرعت بسرعة إلى منطقة الحادث دوريات من مركز البحيرة "منطقة الاختصاص"، ودوريات من الإنقاذ البحري والإسعاف الوطني والتحريات، والمباحث الجنائية بالإضافة لضابط التحقيق بالمركز.

وتعود تفاصيل الحادث إلى إصابة طراد كان يستقله مواطنان، بخلل فني، أدى إلى دورانه بقوة، وبشكل مستمر مما أفقد المتوفى (ع.أ) 34 عاماً ورفيقه (م.ع) توازنهما وسقطا في مياه البحر، وتصادف وجود أحد اﻻشخاص الذي سارع إلى إبلاغ "حرس السواحل" التي حضرت على الفور إلى الموقع، ووجدت أحدهما قد توفي فيما تم إنقاذ الشخص الآخر، ونقل الاثنان إلى ميناء خالد لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

حضر إلى موقع الحادث، وكيل النيابة، الذي أمر بنقل جثة المتوفى إلى المختبر الجنائي لعرضها على الطبيب الشرعي.