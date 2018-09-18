برعاية سلطان القاسمي... افتتاح قاعة أفريقيا بالشارقة 25 سبتمبر

الشارقة 24 – وام:

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن معهد أفريقيا عن إعادة افتتاح قاعة أفريقيا الثلاثاء 25 سبتمبر الجاري، في مقرها الكائن بجوار البريد المركزي.

وتعد قاعة أفريقيا التي جرت إعادة بنائها مؤخراً، أول وأقدم منصة ثقافية احتضنت الفعاليات المتنوعة التي كانت تزخر بها إمارة الشارقة آنذاك، وقد تم إنشاؤها في عام 1976 بالتزامن مع افتتاح بلدية الشارقة، واستمرت القاعة في تنظيم واستضافة الأنشطة الفكرية والثقافية والعلمية والأدبية لسنوات طويلة.

وتشغل الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، منصب رئيس معهد أفريقيا، في حين يشغل الدكتور صلاح حسن منصب المستشار الأكاديمي للمعهد، وهو بمثابة مركز بحثي يعنى بالدراسات الأكاديمية والتوثيقية والمنهجية، التي تتناول شعوب أفريقيا وتاريخها المتنوع في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأكدت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، أن مشروع الشارقة الثقافي، اتسم منذ تأسيسه بالانفتاح على مختلف الثقافات الإنسانية، ولاسيما الثقافات التي تزخر بها المنطقة، ومن ضمنها الثقافات الأفريقية التي نالت حظوة في الحراك الثقافي المحلي، منذ مطلع السبعينيات وحتى الآن، ولعل إطلاق معهد أفريقيا الذي يعدّ أول مركز بحثي وتوثيقي للإرث الثقافي والفكري لشعوب أفريقيا بكل ما تنطوي عليه من ثراء وتنوع، يأتي ليكون حدثاً تاريخياً يسمح بتعميق الدراسات البحثية والأكاديمية حول تلك الشعوب، ويواكب في الوقت نفسه الحركة الثقافية المعاصرة، التي تشهدها في الوقت الراهن.

وأضافت: "كما أننا سعداء أيضاً بإعادة تأهيل وإحياء قاعة أفريقيا، التي لعبت منذ تأسيسها في الشارقة عام 1976، دوراً كبيراً في تفعيل الحراك الثقافي للشارقة، بوصفها المنصة الأساسية التي احتضنت تاريخياً مختلف التعبيرات الثقافية والفنية آنذاك، من المسرح والشعر والندوات والمؤتمرات وسائر الفعاليات الأخرى والتي لا يزال صداها يتردد في الذاكرة".

ومن المقرر أن تستقبل القاعة مجموعة من الفعاليات المتنوعة، مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات والعروض السينمائية والمسرحية المتعلقة بأنشطة معهد أفريقيا، كما سيتم استخدامها كمنصة تجمع الشريحة الكبرى من المجتمع المحلي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.