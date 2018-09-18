مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة يعود كبار السن المرضى

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

في إطار تفعيل دوره المجتمعي لخدمة أهالي الضاحية، قام وفد من مجلس ضاحية الخالدية بمدينة الشارقة، برئاسة خلفان المري رئيس المجلس، بزيارة عدد من أهالي الضاحية من فئة كبار السن الذين يتلقون العلاج في منازلهم، بعد خروجهم من المستشفى، للاطمئنان على صحتهم، والوقوف على احتياجاتهم، ضمن مبادرة "هم في قلوبنا"، واستكمالاً لعدد من زياراته السابقة.

واطلع رئيس المجلس، ونائبه محمد بن جرش، والأعضاء مطر غانم السويدي، وسيف المطوع السويدي، وعلي حمد بن سيفان، والموظفان بالمجلس، عمر بو الهدى، وعبد العزيز العبدولي، خلال جولتهم التفقدية لكبار السن في منازلهم، على مختلف الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المري، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، التأثير الإيجابي الكبير لمبادرة "هم في قلوبنا"، في تحسين صحة كبار السن، برفع روحهم المعنوية، وتحسين حالتهم النفسية، مشيراً إلى أن مجلس الضاحية يحرص كل الحرص على تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع، وطرح المبادرات المجتمعية التي تحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في خدمة أفراد الأسرة والمجتمع بصفة عامة.

ولفت رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة، إلى أن فئة كبار السن من أهم الفئات التي يحرص المجلس على التواصل معها، الأمر الذي يقوي الروابط الأسرية، ويعود بالتالي بالنفع على الأجيال الناشئة، لحثهم على التمسك بقيم الآباء والأجداد وكبار السن، ما يؤثر إيجاباً على نفسية المسن، ويجعله متفاعلاً مع اهتمام الأسرة، فضلاً عن معرفة كيفية التقرب والتعامل مع كبار السن.