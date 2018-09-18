محمد أمين: غرفة الشارقة تدعم مشاريع ذوي الإعاقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة لـ "الشارقة 24"، أن تنظيم هذا ملتقى ريادة الأعمال للجميع يأتي في إطار حرص الغرفة على إطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة، ولرواد الأعمال من جهة أخرى، وجاءت هذه المبادرة انسجاماً مع دور الغرفة واستراتيجيتها باعتبارها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، والتزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، التي تندرج جميعها في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأضاف محمد أمين أن دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، توليان اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة، فرعايتهم متأصلة في ديننا الإسلامي الحنيف، وفي النهج الإنساني لقيادة الإمارات وشعبها، وذلك منذ قيام اتحاد دولة الإمارات على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وصولاً إلى يومنا هذا، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة شريحة مهمة في مجتمعنا وفي كل المجتمعات وتستحق كل الدعم والرعاية والاهتمام.

وأشار المدير العام بالوكالة إلى أن غرفة الشارقة من تعزز هذا الفئة من المجتمع من خلال إطلاق العديد من المشاريع الداعمة لريادة الأعمال، ولأصحاب المشاريع والصغيرة والمتوسطة في مجالات التدريب والتأهيل والتمويل ومساعدتهم على دخول سوق العمل وتأسيس مشاريعهم الريادية الخاصة، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة إلى المستثمرين الشباب من داخل وخارج الدولة، وتعريفهم بالفرص المتوافرة في مختلف القطاعات العاملة في الشارقة.