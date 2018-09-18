عبد الرحمن النقبي: ريع "بازار زايد" خصص للمؤسسات الخيرية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





أكد المهندس عبد الرحمن النقبي مدير فرع دائرة التخطيط والمساحة بكلباء أن الدائرة، وبالتعاون مع دائرة الأشغال العامة ودائرة الإسكان، افتتحت بازار زايد الخيري، ضمن مبادراتهم في عام زايد.

وأوضح في تصريحات لـ "الشارقة 24" إن البازار، هو أحد مبادرات الدوائر المنظمة للتعبير عن الوفاء لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بفعالية تحفل بالعديد من المشاركات من مختلف الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف إن أجنحة البازار تضم العديد من المنتجات المتاحة لموظفي الدوائر الثلاث وعموم المتعاملين والزوار، ويفتح البازار أبوابه يوميا خلال ساعات العمل الرسمية لمدة 3 أيام، لينهي فعالياته الخميس المقبل.

وكشف النقبي عن الاتفاق بين الجهات المنظمة والمشاركة على تخصيص ريع وحصيلة مبيعات البازار، لمؤسسات العمل الخيري والإنساني، لنشر ثقافة التبرع ومساعدة المحتاجين.

ويتضمن البازار العديد من المنتجات، ومنها الهدايا التذكارية، واللوحات الفنية، والعطور، والمأكولات، ويشهد مشاركة مميزة لمركز التنمية الاجتماعية، ومؤسسة التمكين الاجتماعي، والعديد من شركات القطاع الخاص.

وكان سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، قد افتتح الثلاثاء البازار بحضور حشد من مسؤولي وموظفي الدوائر الحكومية بالمدينة.