المجلس البلدي لمدينة الشارقة يُعيد تشكيل لجانه الدائمة

الشارقة 24:

أعاد المجلس البلدي لمدينة الشارقة، تشكيل لجانه الدائمة، خلال اجتماعه الثاني للفصل السنوي الرابع عشر، برئاسة سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس، وحضور الدكتور علي محمد بن درويش نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس، وماجد بو خاطر أمين سر المجلس .

وتم تخصيص الاجتماع، لإعادة تشكيل لجان المجلس، وذلك بحسب متطلبات العمل بكل لجنة، من حيث عدد الأعضاء والاختصاص.

ومن أبرز اللجان التي طرأ تغيير على عدد أعضائها، لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين التي أصبحت تضم 8 أعضاء بدلاً من 7، وكذلك لجنة دراسة طلبات الأراضي التي أصبحت تضم أيضاً 8 أعضاء بدلاً من 7.