محمد الزعابي يشيد بمبادرات "عام زايد" في التعريف بقامة شامخة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أثنى سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، على جهود مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في عموم الدولة، وإمارة الشارقة على وجه التحديد، لفعاليتها في إحياء عام زايد بالعديد من المبادرات الهادفة.

وأوضح سعادة الزعابي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش افتتاح "بازار زايد الخير"، والذي نظمته عدد من الدوائر الحكومية بكلباء، أن مثل هذه المبادرات تنشط الذاكرة وترسخ إرث قائد فذ في تاريخ أمتنا، تعجز الكلمات عن الوفاء بحقه.

واعتبر سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، أن تهافت المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وحتى الأفراد على إطلاق المبادرات تلو الأخرى للاحتفال بعام زايد، ينم عن الوعي وعن سلوك يثلج الصدور، لما له من أهمية كبيرة، في تعريف الأجيال الشابة بإرث قامة شامخة وشخصية ملهمة على كافة المستويات.

واختتم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن الجميل أيضاً في مثل هذه الفعاليات والأنشطة، حرصها على نشر ثقافة التكافل والعمل الخيري والإنساني، الذي أشاع الخير في وطننا الغالي، ترسيخاً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.