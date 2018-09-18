العثمني يكرم الحاصلين على نوط الخدمة المتميزة

الشارقة 24:

كرّم العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، الثلاثاء، الموظفين الحاصلين على نوط الخدمة المتميزة، الذين أكملوا 10 أعوام و20 عاماً و30 عامًا في العمل بأكاديمية العلوم الشرطية، بالإضافة لتكريم الحاصلين على شارات التقدم الأكاديمي والتميز العلمي من ضباط الأكاديمية.

وأكد العقيد العثمني في كلمة له مخاطباً المكرّمين، أن نوط الخدمة وشارات التقدم الأكاديمي والعلمي الممنوحة من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنما جاءت نظير الجهود والبصمات الواضحة لكم فيما شهدته وتشهده الأكاديمية من إنجازات كبيرة في المجالات التعليمية والتدريبية، وما حصدته من جوائز ومراكز أولى في مسابقات وجوائز مختلفة، حيث ضربتم أروع الأمثلة في الإخلاص والاجتهاد في العمل، فكان لابد من تكريم لهذه الجهود والتنويه بدورها في تحقيق رؤية الأكاديمية ورسالتها وأهدافها.

وطالب العقيد العثمني المكرّمين ببذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى خبراتهم ومعارفهم لردّ الجميل لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكرماته المتواصلة، وآخرها منح العاملين بشرطة الشارقة والأكاديمية التأمين الصحي، وذلك بهدف إسعادهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

بعدها قام العقيد العثمني يرافقه المقدم ناصر سليمان النعيمي مدير إدارة الخدمات المساندة بالإنابة بتكريم عدد من الضباط المتميزين بالأكاديمية، وتسليم شهادات الخدمة المتميزة لموظفي الأكاديمية والبالغ عددهم أكثر من 200 موظف.