"علم بالقلم" مسيرة عطاء لدعم تعليم 1700 يتيم

الشارقة 24:

تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مسيرة جهودها في مشروع "علم بالقلم " الرامية لدعم تعليم ما يزيد على 1700 يتيم منتسبين للمؤسسة، لتجوب الجهات والدوائر المتعاونة على مستوى إمارات الدولة والتي أظهرت استجابة فاعلة وبناءة للمساهمة في المشروع الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً.

وتتبلور فكرة المشروع حول تقديم الدعم التعليمي وتسخير جميع العقبات التي تواجه اليتيم في مسيرة تعليمه منذ بداية مراحله التعليمية حتى تعليمه الجامعي، حيت تتنوع الخدمات المقدمة لتصب في مجموعة متنوعة من البرامج لتشمل المساهمة في سداد رسوم دراسية، و توفير مستلزماتهم الدراسية، ومنحهم القرطاسية المدرسية، كما يهتم المشروع برفع مستوى الأبناء المنتسبين للمؤسسة عن طريق إشراكهم في دورات وورش أكاديمية متنوعة، إضافة إلى الارتقاء بتحصيلهم الدراسي عن طريق إلحاقهم ببرامج المتأخرين دراسياً وإدراجهم في دروس التقوية المقدمة لتدعم مسيرتهم التعليمية، علاوة على المتابعات المستمرة من قبل المؤسسة مع الطلاب والأوصياء للوقوف على احتياجاتهم الدراسية والتغلب على الصعوبات التي تواجههم لتصل بهم إلى التميز التعليمي والتفوق العلمي.

والمتأمل لمشروع "علم بالقلم" يلمس مدى حرص المؤسسة لدعم جانب التمكين الأكاديمي، واهتمامها في الحفاظ على حق أساسي من حقوق الأيتام وهو التعليم، كما ويطمح المشروع إلى إكساب الأبناء العديد من المهارات والمعارف اللازمة، وتوفير احتياجات ضرورية قد يفقدها بعض الأيتام فيتوجب على المؤسسة رعايتها.

وعلى مدار الأشهر السابقة تمكنت المؤسسة من تقديم الدعم التعليمي الشامل لما يفوق الـ 380 يتيماً مما تطلب تكثيف جهودها في المجتمع للوصول إلى تغطية احتياجات باقي الأيتام المنتسبين للمؤسسة، لذا ستشهد الفترة القادمة العديد من الزيارات الميدانية للتعريف بالمشروع ، حيث يتحقق المساهمة في المشروع عن طريق تعاون أفراد ومؤسسات المجتمع من خلال تقديم استقطاعات بنكية ليحظى كل يتيم ببرامج تعليمية متنوعة تسهم في دعم تعليمه، ما يجعل من المشروع منظومة تعليمية واجتماعية متكاملة تحدث فارقاً نوعياً في حياة المستفيدين منه.

هذا وقد استضاف المشروع عدداً من المؤسسات الحكومية، ورافقت هذه الزيارات تعريف الجمهور بالمشروع والوقوف على أبعاده والعائد الذي سينعكس على الأيتام، ودور المؤسسة في خدمة منتسبيها والوقوف على احتياجاتهم، إضافة إلى جهودها في غرس الروح القيادية ضمن رؤية المؤسسة الاستراتيجية في تذليل الصعوبات التي تواجه الأيتام وتوفير بيئة متميزة لإطلاق طاقاتهم ليصبحوا قادة في مجتمعهم.

وحول المشروع صرحت مريم الخليفة، رئيس قسم العلاقات العامة، أن فريق مشروع "علم بالقلم " يتابع زياراته للمؤسسات المتعاونة التي أظهرت استجابة فاعلة، وأبرزت الوعي الاجتماعي ودور الفرد والمجتمع بأهمية دعم تعليم اليتيم، كما ورسمت هذه المشاركات المجتمعية الترابط بين أبناء المجتمع، التي تنعكس بدورها على الابن اليتيم، حيث يتضمن المشروع سلسلة مشاريع وخدمات أكاديمية ومعرفية تسهم في استدامة حقهم التعليمي بالحياة.

ومن جانب آخر، أكدت نعيمة الناخي رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية في مستشفى القاسمي، إحدى الجهات المشاركة في دعم المشروع، أن مشاركة التمكين الاجتماعي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للنهوض بالدور التنموي لإمارة الشارقة في الاهتمام بالأيتام، وتفعيل دورهم القيادي في الدولة.

وثمنت الدكتورة موزة الشحي عميد شؤون الطلبة، دور مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في دعم الأيتام ونشر ثقافة التكافل، وذكرت بأن مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي شريك أساسي للجامعة الأميركية في الشارقة ببرامج خدمة المجتمع والعمل الخيري.