عبد الله بن سالم يعدل قرار تشكيل لجنة "ألعاب ذوي الإعاقة"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، القرار الإداري رقم 13 لسنة 2018م، بتعديل القرار الإداري رقم 4 لسنة 2018م، بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019م.

ويقضي القرار الإداري أن يُستبدل عضو اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، العقيد عبد العزيز عبد الرحمن النومان، ويحل محله السيد عيسى علي هلال الحزامي.

كما يُضاف السيد عبد الملك محمد عبد الرحيم جاني، إلى عضوية اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.