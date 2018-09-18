شرطة الشارقة تنظم حملة توعوية بجرائم السرقة من المركبات

الشارقة 24:

ضمن أهداف مبادرات الدرع الأمني التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، نفذ مركز شرطة الغرب الشامل حملة توعوية، للتأكيد على حرص شرطة الشارقة على القيام بدورها الأمني والإيجابي والتوعوي في المحافظة على سلامة وممتلكات أفراد المجتمع، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي لتعزيز الأمن والأمان.

حيث قام المركز بتنظيم حملة للتوعية بجرائم السرقة من المركبات، وذلك بتوزيع مطويات توعوية بعدة لغات "العربية، الإنجليزية، الأوردية، والصينية"، تهدف من خلالها إلى رفع الوعي الأمني لدى مستخدمي الطريق، إلى جانب تسيير عدد من الدوريات في أوقات متباينة على مناطق الاختصاص المختلفة.

وتناشد شرطة الشارقة أصحاب المركبات بالتأكد من إغلاق مركباتهم بصورة جيدة قبل مغادرتها، وعدم ترك الأغراض الثمينة والهامة بداخلها، وذلك حفاظاً على ممتلكاتهم من السرقة.