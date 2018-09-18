"تنفيذي الشارقة" يستعرض تسهيلات الإمارة للمستثمرين

الشارقة 24 - راشد حمدان:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك صباح الثلاثاء بمكتب سمو الحاكم.

تناول الاجتماع مناقشة المواضيع والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، ووافق المجلس على جملة من القرارات، بما يصب في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

وبعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، اطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بشأن المحفزات والتسهيلات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين، واستعرض سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، تفاصيل الدراسة، والتي اشتملت على بيانات رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، ونتائج أعمال مراكز تقديم خدمات الدائرة.

وبين أن الدائرة تقدم تسهيلات ومحفزات لجذب المستثمرين ودعم الحركة الاقتصادية، ومنها زيادة عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة للمستثمرين حيث بلغت 124 خدمة، بالإضافة إلى 23 جديدة، مشيراً إلى أنه تم التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية بنسبة 100%.

كما عملت الدائرة على تسهيل إجراءات بعض الأنشطة الاقتصادية في قطاع التشييد والبناء بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المحلية، كما تم استحداث بطاقة الشركاء الاستراتيجيين، وهي بطاقة تقدم مميزات للمستثمرين تتضمن تسهيل إجراءاتهم في بعض الجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة.

وفي إطار حرص المجلس على دعم مشاريع رواد الأعمال المواطنين وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لجيل الشباب، لإبراز قدراتهم وإمكاناتهم وتوظيف خبراتهم للانطلاق في منتجاتهم ومشاريعهم الرائدة، اعتمد المجلس تمديد إعفاء المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين.

وأصدر المجلس قرار رقم 27 لسنة 2018م، بشأن اعتماد رسم منح شهادات حفظ القرآن الكريم.