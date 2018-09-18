العميد بن عامر يكرم موظفاً متميزاً بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

كرم العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه، صباح اليوم الثلاثاء، المساعد أول أيوب محمد لشكري من إدارة المهام الخاصة، لتميزه وحصوله على شهادة بدرجة خبير في رياضة الكاراتيه من اتحاد الإمارات للكاراتيه.

جاء التكريم بحضور العميد خليفه المري نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة، والعقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة.

وقال العميد بن عامر: "يأتي هذا التكريم حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على تشجيع كافة الأفراد المتميزين والمتفوقين في مسيرتهم العملية، من خلال تطوير مهاراتهم سواء كان بالتدريب أو الدراسة، بما ينعكس إيجاباً في تأدية مهام عملهم بنجاح وتميز، وتحفيزاً لهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء".

من جانبه، أعرب المكرم عن بالغ شكره وتقديره على هذا التكريم، الذي يعتبره وساماً على صدره، ودافعاً له لتحقيق المزيد من النجاح والتفاني في العمل.